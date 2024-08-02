https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html

Индекс промпроизводства за полгода составил в Рязанской области 112,2%

Индекс промпроизводства за полгода составил в Рязанской области 112,2% - РИА Новости, 02.08.2024

Индекс промпроизводства за полгода составил в Рязанской области 112,2%

Индекс промышленного производства за первое полугодие в Рязанской области составил 112,2%, сообщил губернатор Павел Малков в ходе визита в регион первого... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:30

2024-08-02T22:30

2024-08-02T22:32

рязанская область

экономика

технологии

рязанская область

денис мантуров

павел малков

россия

концерн пво "алмаз-антей"

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РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства за первое полугодие в Рязанской области составил 112,2%, сообщил губернатор Павел Малков в ходе визита в регион первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. По данным пресс-службы правительства области, Денис Мантуров и Павел Малков в пятницу посетили предприятия Рязанской области, а также обсудили на рабочей встрече перспективы развития промышленности и кадрового потенциала региона. В частности, речь шла о создании и развитии фармацевтических производств, производственного центра беспилотных авиационных систем, передовой инженерной школы на базе Радиотехнического университета, инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина". "Региону есть что показать: промышленность уверенно развивается. Она многопрофильная, составляет почти 30% от ВРП. Уверенно растем, несмотря на санкции и ограничения. В прошлом году индекс промышленного производства составил 107,5%, в этом за первое полугодие, – уже 112,2%. Пользуемся всеми федеральными инструментами и возможностями по поддержке новых инвестпроектов и промышленности в целом", – цитирует губернатора его пресс-служба. Отмечается, что в первый вице-премьер и глава Рязанской области посетили завод "Красное знамя", который входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Они также осмотрели предприятие OpenYard, находящееся в индустриальном парке "Рязанский". Производственная площадка серверного оборудования OpenYard расположена на территории площадью свыше 8 тысяч квадратных метров и включает в себя три технологические линии, обеспечивающие производство полного цикла. "У нас сегодня получилось посмотреть потенциал промышленности Рязанской области. Доволен результатами и теми наработками, которые вы уже в регионе реализуете. Имею в виду, в том числе, программу развития индустриального парка. Это первый (индустриальный парк "Рязанский" – ред.), который у вас зарегистрирован в Минпромторге. Рассчитываю, что и другие два, которые вы планируете сформировать, также будут в реестре. Это даст вам возможность использовать ресурсы государственной поддержки", – отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, уточняет пресс-служба правительства Рязанской области, Мантуров и Малков приняли участие в военно-спортивном празднике "Рязань – столица ВДВ", посвященном 94 годовщине со дня образования воздушно-десантных войск.

https://ria.ru/20240717/oblast-1960312213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, рязанская область, денис мантуров, павел малков, россия, концерн пво "алмаз-антей", воздушно-десантные войска россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)