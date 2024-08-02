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Индекс промпроизводства за полгода составил в Рязанской области 112,2% - РИА Новости, 02.08.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
22:30 02.08.2024 (обновлено: 22:32 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html
Индекс промпроизводства за полгода составил в Рязанской области 112,2%
Индекс промпроизводства за полгода составил в Рязанской области 112,2% - РИА Новости, 02.08.2024
Индекс промпроизводства за полгода составил в Рязанской области 112,2%
Индекс промышленного производства за первое полугодие в Рязанской области составил 112,2%, сообщил губернатор Павел Малков в ходе визита в регион первого... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:30
2024-08-02T22:32
рязанская область
экономика
технологии
рязанская область
денис мантуров
павел малков
россия
концерн пво "алмаз-антей"
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РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства за первое полугодие в Рязанской области составил 112,2%, сообщил губернатор Павел Малков в ходе визита в регион первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. По данным пресс-службы правительства области, Денис Мантуров и Павел Малков в пятницу посетили предприятия Рязанской области, а также обсудили на рабочей встрече перспективы развития промышленности и кадрового потенциала региона. В частности, речь шла о создании и развитии фармацевтических производств, производственного центра беспилотных авиационных систем, передовой инженерной школы на базе Радиотехнического университета, инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина". "Региону есть что показать: промышленность уверенно развивается. Она многопрофильная, составляет почти 30% от ВРП. Уверенно растем, несмотря на санкции и ограничения. В прошлом году индекс промышленного производства составил 107,5%, в этом за первое полугодие, – уже 112,2%. Пользуемся всеми федеральными инструментами и возможностями по поддержке новых инвестпроектов и промышленности в целом", – цитирует губернатора его пресс-служба. Отмечается, что в первый вице-премьер и глава Рязанской области посетили завод "Красное знамя", который входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Они также осмотрели предприятие OpenYard, находящееся в индустриальном парке "Рязанский". Производственная площадка серверного оборудования OpenYard расположена на территории площадью свыше 8 тысяч квадратных метров и включает в себя три технологические линии, обеспечивающие производство полного цикла. "У нас сегодня получилось посмотреть потенциал промышленности Рязанской области. Доволен результатами и теми наработками, которые вы уже в регионе реализуете. Имею в виду, в том числе, программу развития индустриального парка. Это первый (индустриальный парк "Рязанский" – ред.), который у вас зарегистрирован в Минпромторге. Рассчитываю, что и другие два, которые вы планируете сформировать, также будут в реестре. Это даст вам возможность использовать ресурсы государственной поддержки", – отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, уточняет пресс-служба правительства Рязанской области, Мантуров и Малков приняли участие в военно-спортивном празднике "Рязань – столица ВДВ", посвященном 94 годовщине со дня образования воздушно-десантных войск.
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экономика, технологии, рязанская область, денис мантуров, павел малков, россия, концерн пво "алмаз-антей", воздушно-десантные войска россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Рязанская область, Экономика, Технологии, Рязанская область, Денис Мантуров, Павел Малков, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Воздушно-десантные войска России, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Индекс промпроизводства за полгода составил в Рязанской области 112,2%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Индекс промышленного производства за первое полугодие в Рязанской области составил 112,2%, сообщил губернатор Павел Малков в ходе визита в регион первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.
По данным пресс-службы правительства области, Денис Мантуров и Павел Малков в пятницу посетили предприятия Рязанской области, а также обсудили на рабочей встрече перспективы развития промышленности и кадрового потенциала региона. В частности, речь шла о создании и развитии фармацевтических производств, производственного центра беспилотных авиационных систем, передовой инженерной школы на базе Радиотехнического университета, инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина".
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"Региону есть что показать: промышленность уверенно развивается. Она многопрофильная, составляет почти 30% от ВРП. Уверенно растем, несмотря на санкции и ограничения. В прошлом году индекс промышленного производства составил 107,5%, в этом за первое полугодие, – уже 112,2%. Пользуемся всеми федеральными инструментами и возможностями по поддержке новых инвестпроектов и промышленности в целом", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Отмечается, что в первый вице-премьер и глава Рязанской области посетили завод "Красное знамя", который входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Они также осмотрели предприятие OpenYard, находящееся в индустриальном парке "Рязанский". Производственная площадка серверного оборудования OpenYard расположена на территории площадью свыше 8 тысяч квадратных метров и включает в себя три технологические линии, обеспечивающие производство полного цикла.
"У нас сегодня получилось посмотреть потенциал промышленности Рязанской области. Доволен результатами и теми наработками, которые вы уже в регионе реализуете. Имею в виду, в том числе, программу развития индустриального парка. Это первый (индустриальный парк "Рязанский" – ред.), который у вас зарегистрирован в Минпромторге. Рассчитываю, что и другие два, которые вы планируете сформировать, также будут в реестре. Это даст вам возможность использовать ресурсы государственной поддержки", – отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, уточняет пресс-служба правительства Рязанской области, Мантуров и Малков приняли участие в военно-спортивном празднике "Рязань – столица ВДВ", посвященном 94 годовщине со дня образования воздушно-десантных войск.
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Рязанская областьЭкономикаТехнологииРязанская областьДенис МантуровПавел МалковРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Воздушно-десантные войска РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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