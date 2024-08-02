https://ria.ru/20240802/produktsiya-1963654959.html

Инновационную образовательную продукцию выпускают в ОЭЗ "Технополис Москва"

Инновационную образовательную продукцию выпускают в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 02.08.2024

Инновационную образовательную продукцию выпускают в ОЭЗ "Технополис Москва"

На предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" занимаются выпуском инновационной продукции, в том числе научно-образовательной, сообщил в пятницу министр столичного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:52

2024-08-02T12:52

2024-08-02T12:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. На предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" занимаются выпуском инновационной продукции, в том числе научно-образовательной, сообщил в пятницу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что данная продукция погружает детей и подростков в мир высоких технологий. К примеру, это учебные лабораторные комплексы, конструкторы, образовательная литература и даже игровой телеграм-бот для популяризации науки."Продукция компаний ОЭЗ Москвы позволяет решать одну из основных задач образовательных организаций – создание интерактивной среды для формирования инженерного, инновационного мышления ребенка, когда полученные знания тут же применяются на практике. К примеру, один из резидентов ОЭЗ столицы разработал свыше 500 наименований учебного оборудования по естественным наукам для непрерывной подготовки будущих квалифицированных кадров, начиная от детского сада и до поступления в профильный вуз", – сказал Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что в прошлом году в столичные школы было направлено более 30 тыс. образовательных наборов и цифровых лабораторий компании, а в I квартале текущего года – 7 тысяч. За все время деятельности в ОЭЗ "Технополис Москва" резидент выпустил продукции свыше чем на 1 миллиард рублей.Отмечается, что одна из последних разработок компании "Научные развлечения" – образовательный набор "Юный криминалист" для детей от 11 лет. Он представляет собой химическую лабораторию. Так, с помощью чемоданчика криминалиста можно снимать и сравнивать отпечатки пальцев, создавать и читать тайные послания, исследовать ДНК и готовиться к изучению химии в школе. В течение текущего года компания планирует выпустить до 5 тысяч таких наборов.В ДИПП уточнили, что интерактивные комплексы KidTouch другого резидента – компании "Некс–Т" – созданы в рамках дошкольного образования детей. Они представляют собой цифровые парты с развивающими играми, которые формируют у ребенка знания математики, русского языка, а также развивают логику, память, мелкую моторику. Главными персонажами обучающих программ являются герои российских мультфильмов – Умка, Оранжевая корова, дядя Федор, кот Матроскин и Шарик. Всего в рамках проекта было разработано свыше 50 игр по стандартам ФГОС совместно со столичными педагогами и психологами.Опорный вуз ОЭЗ Москвы – НИУ МИЭТ запустил игровой телеграм-бот "Академия супергероев науки". Он занимается популяризацией естественных наук. Платформа погружает школьников средних и старших классов в мир физики и математики, а также атмосферу университета. По сюжету игроки попадают в уникальное учебное заведение, где готовят молодых ученых со сверхспособностями. Им необходимо пройти приключенческий квест, решая задачи разного уровня сложности. Задания по физике разрабатывал доцент Института физики и прикладной математики МИЭТ Вадим Гундырев. На финальных этапах игроки смогут раскрыть тайну своей суперсилы — пройти профориентационный тест, который поможет им определиться с направлением для поступления в вуз. Бот также упрощает поиск информации о МИЭТ: с его помощью можно узнать актуальные данные об университете, направлениях подготовки и многом другом.По словам проректора НИУ МИЭТ Марии Добрыниной, популяризация физики среди школьников – это одна из важнейших задач, которую ставит перед собой НИУ МИЭТ, поскольку знание этой дисциплины критически важно для будущих специалистов в области микроэлектроники. Создание тематического игрового бота стало частью образовательной политики среди молодежи.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что компании ОЭЗ Москвы принимают активное участие в популяризации естественных наук и высокотехнологичной промышленности у подрастающего поколения. Помимо выпуска обучающей продукции, предприятия открывают свои двери школьникам в рамках программы "Инженерный класс в московской школе". За учебный 2023-2024 год инновационные производства посетили порядка 900 учащихся.Ранее Гарбузов сообщил, что по программе импортозамещения в столице создали инвертор для солнечных станций, который преобразовывает энергию из солнечных панелей в напряжение для электросетей.

https://ria.ru/20240704/videoproduktsiya-1957384215.html

https://ria.ru/20240628/kooperatsiya-1956136424.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, анатолий гарбузов