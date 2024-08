https://ria.ru/20240802/prigovor-1963697914.html

В Британии пятерых активистов приговорили к тюремным срокам

в мире

лондон

европа

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Суд в Британии приговорил пятерых активистов экологического движения Just Stop Oil к тюремным срокам от 1 года 8 месяцев до 2 лет тюрьмы за блокировку движения на кольцевой автомагистрали Лондона в 2022 году, сообщается в пресс-релизе на сайте организации. "Шести активистам Just Stop Oil был вынесен приговор сегодня судьей Коллери в королевском суде Базилдона… в апреле они признали себя виновными в "нарушении общественного порядка", - говорится в сообщении. Помимо получивших реальные сроки активистов, еще один участник движения был осужден условно на 1 год 9 месяцев и приговорен к 200 часам общественных работ, сказано в пресс-релизе. Ранее еще пятеро участников движения были приговорены к рекордным срокам по этому делу, получив от 4 до 5 лет лишения свободы. В ходе акции активисты Just Stop Oil несколько дней подряд забирались на металлические конструкции для дорожных знаков над крупной автомагистралью, в связи с чем полиции пришлось перекрывать движение, чтобы спустить их вниз. В результате на дороге образовывались пробки длиной почти 15 километров. В один день после перекрытия дороги столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал офицер полиции. Активисты Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. Они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали другие акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. На этой неделе активисты провели несколько акций в аэропортах Европы, в результате чего было задержано более десяти человек.

европа

