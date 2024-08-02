Рейтинг@Mail.ru
В Британии пятерых активистов приговорили к тюремным срокам - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/prigovor-1963697914.html
В Британии пятерых активистов приговорили к тюремным срокам
В Британии пятерых активистов приговорили к тюремным срокам - РИА Новости, 02.08.2024
В Британии пятерых активистов приговорили к тюремным срокам
Суд в Британии приговорил пятерых активистов экологического движения Just Stop Oil к тюремным срокам от 1 года 8 месяцев до 2 лет тюрьмы за блокировку движения... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:49
2024-08-02T14:49
в мире
лондон
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/19/1532801902_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a971b3ff662bbbf1a034d593d569b97b.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Суд в Британии приговорил пятерых активистов экологического движения Just Stop Oil к тюремным срокам от 1 года 8 месяцев до 2 лет тюрьмы за блокировку движения на кольцевой автомагистрали Лондона в 2022 году, сообщается в пресс-релизе на сайте организации. "Шести активистам Just Stop Oil был вынесен приговор сегодня судьей Коллери в королевском суде Базилдона… в апреле они признали себя виновными в "нарушении общественного порядка", - говорится в сообщении. Помимо получивших реальные сроки активистов, еще один участник движения был осужден условно на 1 год 9 месяцев и приговорен к 200 часам общественных работ, сказано в пресс-релизе. Ранее еще пятеро участников движения были приговорены к рекордным срокам по этому делу, получив от 4 до 5 лет лишения свободы. В ходе акции активисты Just Stop Oil несколько дней подряд забирались на металлические конструкции для дорожных знаков над крупной автомагистралью, в связи с чем полиции пришлось перекрывать движение, чтобы спустить их вниз. В результате на дороге образовывались пробки длиной почти 15 километров. В один день после перекрытия дороги столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал офицер полиции. Активисты Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. Они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали другие акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. На этой неделе активисты провели несколько акций в аэропортах Европы, в результате чего было задержано более десяти человек.
https://ria.ru/20240725/frankfurt-1961860683.html
https://ria.ru/20240619/stounkhendzh-1954070870.html
лондон
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/19/1532801902_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b08260d63786eecafb7619df9e38786c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, европа
В мире, Лондон, Европа
В Британии пятерых активистов приговорили к тюремным срокам

В Лондоне пятерых экоактивистов приговорили к срокам до 2 лет за акцию на трассе

CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВысокий суд Лондона
Высокий суд Лондона - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
Высокий суд Лондона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Суд в Британии приговорил пятерых активистов экологического движения Just Stop Oil к тюремным срокам от 1 года 8 месяцев до 2 лет тюрьмы за блокировку движения на кольцевой автомагистрали Лондона в 2022 году, сообщается в пресс-релизе на сайте организации.
«
"Шести активистам Just Stop Oil был вынесен приговор сегодня судьей Коллери в королевском суде Базилдона… в апреле они признали себя виновными в "нарушении общественного порядка", - говорится в сообщении.
Аэропорт Франкфурта-на-Майне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за проникновения экоактивистов
25 июля, 08:29
Помимо получивших реальные сроки активистов, еще один участник движения был осужден условно на 1 год 9 месяцев и приговорен к 200 часам общественных работ, сказано в пресс-релизе.
Ранее еще пятеро участников движения были приговорены к рекордным срокам по этому делу, получив от 4 до 5 лет лишения свободы.
В ходе акции активисты Just Stop Oil несколько дней подряд забирались на металлические конструкции для дорожных знаков над крупной автомагистралью, в связи с чем полиции пришлось перекрывать движение, чтобы спустить их вниз. В результате на дороге образовывались пробки длиной почти 15 километров. В один день после перекрытия дороги столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал офицер полиции.
Активисты Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. Они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали другие акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
На этой неделе активисты провели несколько акций в аэропортах Европы, в результате чего было задержано более десяти человек.
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Британии задержали экоактивистов, распыливших краску на Стоунхендж
19 июня, 18:22
 
В миреЛондонЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала