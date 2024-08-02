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Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения - РИА Новости, 02.08.2024
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06:03 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/priamurja-1963587348.html
Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения
Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения - РИА Новости, 02.08.2024
Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения
Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения, к деятельности которой он привлек четырех заключенных, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T06:03
2024-08-02T06:03
происшествия
россия
благовещенск
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения, к деятельности которой он привлек четырех заключенных, сообщает СУСК региона. По данным следствия, 34-летний мужчина в мае 2021 года был обвинен в вымогательстве и находился в изоляторе Благовещенска. Там, став криминальным авторитетом, он организовал деятельность запрещенной в России экстремистской организации АУЕ*. "Мужчина, наделенный криминальным статусом, организовал деятельность общественного объединения "АУЕ"*, признанного решением Верховного суда Российской Федерации №АКПИ20-514с от 17 августа 2020 года экстремистским, что влечет запрещение его деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении. Подследственный привлек в незаконное формирование еще четырех обвиняемых и осужденных. У каждого была своя роль и ответственность по координации других заключенных, пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия. В июле 2023 года их разоблачили региональные УФСБ и УФСИН России. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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россия
благовещенск
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происшествия, россия, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Благовещенск, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения

Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения, к деятельности которой он привлек четырех заключенных, сообщает СУСК региона.
По данным следствия, 34-летний мужчина в мае 2021 года был обвинен в вымогательстве и находился в изоляторе Благовещенска. Там, став криминальным авторитетом, он организовал деятельность запрещенной в России экстремистской организации АУЕ*.
«
"Мужчина, наделенный криминальным статусом, организовал деятельность общественного объединения "АУЕ"*, признанного решением Верховного суда Российской Федерации №АКПИ20-514с от 17 августа 2020 года экстремистским, что влечет запрещение его деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении.
Подследственный привлек в незаконное формирование еще четырех обвиняемых и осужденных. У каждого была своя роль и ответственность по координации других заключенных, пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия. В июле 2023 года их разоблачили региональные УФСБ и УФСИН России. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В СИЗО в Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ*
16 сентября 2023, 09:53
 
ПроисшествияРоссияБлаговещенскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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