https://ria.ru/20240802/priamurja-1963587348.html

Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения

Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения - РИА Новости, 02.08.2024

Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения

Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения, к деятельности которой он привлек четырех заключенных, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T06:03

2024-08-02T06:03

2024-08-02T06:03

происшествия

россия

благовещенск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Жителя Приамурья будут судить за организацию экстремистского объединения, к деятельности которой он привлек четырех заключенных, сообщает СУСК региона. По данным следствия, 34-летний мужчина в мае 2021 года был обвинен в вымогательстве и находился в изоляторе Благовещенска. Там, став криминальным авторитетом, он организовал деятельность запрещенной в России экстремистской организации АУЕ*. "Мужчина, наделенный криминальным статусом, организовал деятельность общественного объединения "АУЕ"*, признанного решением Верховного суда Российской Федерации №АКПИ20-514с от 17 августа 2020 года экстремистским, что влечет запрещение его деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении. Подследственный привлек в незаконное формирование еще четырех обвиняемых и осужденных. У каждого была своя роль и ответственность по координации других заключенных, пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия. В июле 2023 года их разоблачили региональные УФСБ и УФСИН России. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20230916/aue-1896673871.html

россия

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф)