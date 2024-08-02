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Правительство одобрило углубление интеграции Москвы в управление "Сколково" - РИА Новости, 02.08.2024
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12:47 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/pravitelstvo-1963653332.html
Правительство одобрило углубление интеграции Москвы в управление "Сколково"
Правительство одобрило углубление интеграции Москвы в управление "Сколково" - РИА Новости, 02.08.2024
Правительство одобрило углубление интеграции Москвы в управление "Сколково"
Правительство РФ одобрило законопроект об углублении интеграции Москвы в управление инновационным центром "Сколково" и внесет его в Госдуму, сообщается на сайте РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:47
2024-08-02T12:47
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об углублении интеграции Москвы в управление инновационным центром "Сколково" и внесет его в Госдуму, сообщается на сайте кабмина. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре Сколково" предлагает более глубокую интеграцию Москвы в управление центром ввиду активного участия столицы в развитии центра. Ожидается, что изменения обеспечат развитие "Сколково" как территориально обособленного комплекса в составе Москвы, а также повысят качество его эксплуатации. Документ рассматривался на заседании правительства 31 июля, в пятницу на сайте кабмина было опубликовано решение правительства по данному вопросу. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре Сколково" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в решении по итогам заседания кабмина.
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москва, россия, сколково, госдума рф
Москва, Россия, Сколково, Госдума РФ
Правительство одобрило углубление интеграции Москвы в управление "Сколково"

Правительство одобрило проект увеличения роли Москвы в управлении "Сколково"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Инновационного центра "Сколково"
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Инновационного центра "Сколково". Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об углублении интеграции Москвы в управление инновационным центром "Сколково" и внесет его в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре Сколково" предлагает более глубокую интеграцию Москвы в управление центром ввиду активного участия столицы в развитии центра. Ожидается, что изменения обеспечат развитие "Сколково" как территориально обособленного комплекса в составе Москвы, а также повысят качество его эксплуатации.
Документ рассматривался на заседании правительства 31 июля, в пятницу на сайте кабмина было опубликовано решение правительства по данному вопросу.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре Сколково" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в решении по итогам заседания кабмина.
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