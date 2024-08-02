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В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности

В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 02.08.2024

В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности

Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:18

2024-08-02T19:18

2024-08-02T19:18

происшествия

приволжский район

астраханская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. Возгорание сухой растительности произошло в районе СНТ "Лидия" в Приволжском районе в пятницу вечером. Линия огня по фронту составляла 3,5 тысячи метров. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. "На пожаре ликвидация открытого горения, проливка отдельных очагов тления", - говорится в сообщении. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 39 человек личного состава.

https://ria.ru/20240722/astrahan-1961277850.html

приволжский район

астраханская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, приволжский район, астраханская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)