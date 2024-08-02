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В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 02.08.2024
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19:18 02.08.2024
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В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности
В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 02.08.2024
В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности
Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:18
2024-08-02T19:18
происшествия
приволжский район
астраханская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. Возгорание сухой растительности произошло в районе СНТ "Лидия" в Приволжском районе в пятницу вечером. Линия огня по фронту составляла 3,5 тысячи метров. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. "На пожаре ликвидация открытого горения, проливка отдельных очагов тления", - говорится в сообщении. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 39 человек личного состава.
https://ria.ru/20240722/astrahan-1961277850.html
приволжский район
астраханская область
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происшествия, приволжский район, астраханская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приволжский район, Астраханская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности

Возгорание сухой растительности около СНТ в Астраханской области ликвидировали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.
Возгорание сухой растительности произошло в районе СНТ "Лидия" в Приволжском районе в пятницу вечером. Линия огня по фронту составляла 3,5 тысячи метров. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара.
«
"На пожаре ликвидация открытого горения, проливка отдельных очагов тления", - говорится в сообщении.
На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 39 человек личного состава.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Астрахани ликвидировали открытое горение на 20 гектарах
22 июля, 17:06
 
ПроисшествияПриволжский районАстраханская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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