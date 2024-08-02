https://ria.ru/20240802/pozhar-1963760308.html
В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности
В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности - РИА Новости, 02.08.2024
В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности
Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:18
2024-08-02T19:18
2024-08-02T19:18
происшествия
приволжский район
астраханская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947753089_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_85bca2fc9c55758a8b5836c45101aeff.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в районе садово-некоммерческого товарищества в Приволжском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. Возгорание сухой растительности произошло в районе СНТ "Лидия" в Приволжском районе в пятницу вечером. Линия огня по фронту составляла 3,5 тысячи метров. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. "На пожаре ликвидация открытого горения, проливка отдельных очагов тления", - говорится в сообщении. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 39 человек личного состава.
https://ria.ru/20240722/astrahan-1961277850.html
приволжский район
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947753089_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_afeb3751e8ce3d8450297b3fc05bdac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приволжский район, астраханская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приволжский район, Астраханская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности
Возгорание сухой растительности около СНТ в Астраханской области ликвидировали