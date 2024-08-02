https://ria.ru/20240802/postradavshaya-1963628809.html

Еще одну пострадавшую при ЧП в Нижнем Тагиле отправят в Екатеринбург

Еще одну пострадавшую при ЧП в Нижнем Тагиле отправят в Екатеринбург - РИА Новости, 02.08.2024

Еще одну пострадавшую при ЧП в Нижнем Тагиле отправят в Екатеринбург

Еще одна пострадавшая при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле будет транспортирована в Екатеринбург, сообщил главный врач городской больницы №1... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:23

2024-08-02T11:23

2024-08-02T11:29

происшествия

екатеринбург

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Еще одна пострадавшая при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле будет транспортирована в Екатеринбург, сообщил главный врач городской больницы №1 Александр Павловских в эфире телеканала "Россия 1"."Сейчас находятся на лечении две пациентки. Для оказания дальнейшей специализированной помощи одна из них будет перегоспитализирована в 23-ю больницу города Екатеринбурга вертолетом территориального центра медицины катастроф", - сказал Павовских.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четверо скончались.

https://ria.ru/20240802/tagil-1963608967.html

екатеринбург

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, нижний тагил