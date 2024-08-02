https://ria.ru/20240802/pokushenie-1963784160.html
Секретная служба США накажет сотрудников, допустивших покушение на Трампа
Секретная служба США накажет сотрудников, допустивших покушение на Трампа - РИА Новости, 02.08.2024
Секретная служба США накажет сотрудников, допустивших покушение на Трампа
Секретная служба США готова наказать своих сотрудников, допустивших покушение на экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, в случае, если их вина... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:27
2024-08-02T21:27
2024-08-02T21:33
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Секретная служба США готова наказать своих сотрудников, допустивших покушение на экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, в случае, если их вина будет доказана, заявил в пятницу журналистам исполняющий обязанности главы американского ведомства Рональд Роу."Я намерен добиваться ответственности за провал Секретных служб в Батлере, штат Пенсильвания. Однако позвольте мне сперва прояснить ситуацию. Если имели нарушения протокола со стороны сотрудников Секретной службы, и это будет установлено в ходе проверки оперативной миссии ведомства, данные лица будут привлечены к ответственности", - сказал он в ходе брифинга.Покушение на экс-президента произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, покушение на дональда трампа, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр
В мире, Покушение на Дональда Трампа, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР
Секретная служба США накажет сотрудников, допустивших покушение на Трампа
Секретная служба США готова наказать допустивших покушение на Трампа сотрудников
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Секретная служба США готова наказать своих сотрудников, допустивших покушение на экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, в случае, если их вина будет доказана, заявил в пятницу журналистам исполняющий обязанности главы американского ведомства Рональд Роу.
«
"Я намерен добиваться ответственности за провал Секретных служб в Батлере, штат Пенсильвания. Однако позвольте мне сперва прояснить ситуацию. Если имели нарушения протокола со стороны сотрудников Секретной службы, и это будет установлено в ходе проверки оперативной миссии ведомства, данные лица будут привлечены к ответственности", - сказал он в ходе брифинга.
Покушение на экс-президента произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР
расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.