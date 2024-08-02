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В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.08.2024
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08:27 02.08.2024 (обновлено: 10:25 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/poezd-1963594783.html
В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком
В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.08.2024
В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком
В Горнозаводском округе Пермского края поезд столкнулся с грузовиком, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:27
2024-08-02T10:25
происшествия
пермский край
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Горнозаводском округе Пермского края поезд столкнулся с грузовиком, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.&quot;О столкновении поезда № 11 Уренгой — Москва с грузовиком в Горнозаводском округе. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Состав отогнан на станцию Европейская&quot;, — написал он.Глава региона уточнил, что власти организуют всю необходимую помощь.Губернатор поручил держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу. Кроме того, создан оперативный штаб.Как уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги, инцидент произошел в 5:35 мск на перегоне Европейская — Усть-Тискос. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за остававшегося расстояния столкновения избежать не удалось.&quot;По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет&quot;, — отметили в СвЖД.Автомобиль зажат под электровозом, также повреждены внешние элементы локомотива.Как добавили в пресс-службе, маршруты пригородных поездов № 6841 и № 6842 Европейская — Чусовская — Европейская ограничены от и до станции Бисер.
https://ria.ru/20240731/postradavshie-1963134148.html
https://ria.ru/20240801/bolnitsa-1963361945.html
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

В Пермском крае поезд Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком

© Фото : СвЖДНа месте ДТП на железной дороге в Пермском крае
На месте ДТП на железной дороге в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : СвЖД
На месте ДТП на железной дороге в Пермском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Горнозаводском округе Пермского края поезд столкнулся с грузовиком, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
«

"О столкновении поезда № 11 Уренгой — Москва с грузовиком в Горнозаводском округе. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Состав отогнан на станцию Европейская", — написал он.

© Фото : СвЖДНа месте ДТП на железной дороге в Пермском крае
На месте ДТП на железной дороге в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : СвЖД
На месте ДТП на железной дороге в Пермском крае
Глава региона уточнил, что власти организуют всю необходимую помощь.
Губернатор поручил держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу.
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Кроме того, создан оперативный штаб.
Как уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги, инцидент произошел в 5:35 мск на перегоне Европейская — Усть-Тискос. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за остававшегося расстояния столкновения избежать не удалось.
© Фото : СвЖДНа месте ДТП на железной дороге в Пермском крае
На месте ДТП на железной дороге в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : СвЖД
На месте ДТП на железной дороге в Пермском крае
«

"По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет", — отметили в СвЖД.

Автомобиль зажат под электровозом, также повреждены внешние элементы локомотива.
Как добавили в пресс-службе, маршруты пригородных поездов № 6841 и № 6842 Европейская — Чусовская — Европейская ограничены от и до станции Бисер.
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