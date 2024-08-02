https://ria.ru/20240802/poezd-1963594783.html

В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.08.2024

В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

В Горнозаводском округе Пермского края поезд столкнулся с грузовиком, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:27

2024-08-02T08:27

2024-08-02T10:25

происшествия

пермский край

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Горнозаводском округе Пермского края поезд столкнулся с грузовиком, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале."О столкновении поезда № 11 Уренгой — Москва с грузовиком в Горнозаводском округе. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Состав отогнан на станцию Европейская", — написал он.Глава региона уточнил, что власти организуют всю необходимую помощь.Губернатор поручил держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу. Кроме того, создан оперативный штаб.Как уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги, инцидент произошел в 5:35 мск на перегоне Европейская — Усть-Тискос. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за остававшегося расстояния столкновения избежать не удалось."По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет", — отметили в СвЖД.Автомобиль зажат под электровозом, также повреждены внешние элементы локомотива.Как добавили в пресс-службе, маршруты пригородных поездов № 6841 и № 6842 Европейская — Чусовская — Европейская ограничены от и до станции Бисер.

https://ria.ru/20240731/postradavshie-1963134148.html

https://ria.ru/20240801/bolnitsa-1963361945.html

пермский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермский край