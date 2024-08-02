https://ria.ru/20240802/podsosonnaya-1963665195.html

Наталья Подсосонная: для российского биотеха открыто окно возможностей

Наталья Подсосонная: для российского биотеха открыто окно возможностей - РИА Новости, 02.08.2024

Наталья Подсосонная: для российского биотеха открыто окно возможностей

В июле на Сахалине прошел проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", на котором было представлено развитие беспилотия, экономики "низкого неба",... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:23

2024-08-02T17:23

2024-08-02T17:23

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалин

сколковский институт науки и технологий

нацпроекты

нанобиотехнологии

биотехнолог

интервью

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В июле на Сахалине прошел проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", на котором было представлено развитие беспилотия, экономики "низкого неба", биотеха и многое другое. На данный момент в мире происходят революционные изменения в биотехе. Об этом и о том, как еще развивается российский биотех, как трек "Человек+" способствует сохранению и укреплению здоровья, обеспечивает людей продовольствием и фармотраслью, в интервью РИА Новости рассказала заместитель директора по развитию Нейро Центра (Сколтех) Наталья Подсосонная.– Наталья Сергеевна, расскажите немного о треке "Человек+". Чему он был посвящен?– Трек "Человек+" работает уже второй год в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг". Здесь собираются эксперты из самых разных сфер, но так или иначе связанных с биотехом. Мы вместе работаем над вопросами технологий, необходимых для улучшения жизни человека: его питания и здоровья. По традиции начинаем с обсуждения социокультурных вопросов, так как мы находимся очень близко с темами модификации того, что заложено природой, и биотехнологии не должны приводить к негативным изменениям природы человека. В этом году мы обсуждали, что представляет из себя современный человек, каким он может стать. Уделили внимание определению нашего культурного кода, как он формировался и как воспроизводится. Разобрали, какие его основы закладываются в семье и обсудили, какой может быть русская корпорация, воспроизводящая его.Я в основном работала с технологическими группами, поэтому о нашей работе смогу рассказать чуть подробнее. Мы обсуждали образ российского биотеха и нейротеха на горизонте 2040-2050 годов, как самых передовых технологических направлений вокруг Человека, прорабатывали стек технологий, которые нужно развивать, определяли уже имеющиеся заделы и компетенции.Большое внимание уделили также биотеху в продовольственной сфере. В своей работе мы исходили из национальных приоритетов – создания технологий для сохранения населения, укрепления здоровья, активного долголетия, повышения благополучия людей и поддержки семьи, обеспечения экологического благополучия. При этом удерживали рамку внимания на развитии технологического лидерства и формировании динамичной и устойчивой экономики.– Как вы оцениваете развитие российского биотеха? Что важного происходит в этой отрасли? Какие перспективы развития?– Для российского биотеха сейчас открыто окно возможностей. Это связано не только с тем, что после ухода зарубежных компаний освободилось много ниш, которые нужно срочно закрывать. Сейчас в мире происходят революционные изменения в биотехе: идет, так называемая, третья волна "одомашнивания" – на этот раз микроорганизмов. У нас уже есть примеры передовых технологий мирового уровня, соответствующих новому тренду, — это прецизионная ферментация (технология, использующая микроорганизмы в контролируемых условиях для получения продуктов, идентичных привычным для нас, таким как молоко и яйца, но без участия животных – ред.). Технология получения сладких белков на основе прецизионной ферментации разработана группой компаний ЭФКО, одним из лидеров рынка продовольствия, совместно с ведущими российскими учеными. Технологий такого уровня сейчас катастрофически не хватает не только в стране, но и в мире.Но у нас есть возможность нарастить свои компетенции, сформировать собственные передовые технологические пакеты и совершить рывок, сохранив при этом фокус на обеспечении здоровья человека, животных и растений, плодородия почв и сохранения чистыми водных ресурсов. У нас есть сильные заделы и компетенции в университетской и научной среде, небольшие инновационные компании с передовыми разработками. Главное, правильно с ними работать, чтобы превратить заделы в технологии для индустриального и массового применения.Все эксперты, кто работал на площадке "Человек+" сошлись во мнении, что технологии для производства еды должны опираться на исследования о влиянии отдельных продуктов и целых рационов на физиологию человека, оценку эффектов на здоровье и способствовать формированию персонализированных рационов. В этой области у нас уже есть знания и компетенции, в частности – в оценке особенностей метаболизма, генетических предрасположенностей, исследованиях микробиома и его влиянии на функционирование организма, в том числе мозга, и здоровье, частично накопленные знания о геропротекторных свойствах продуктов, об имеющихся дефицитах микроэлементов и витаминов в разных регионах. А чтобы такие инновации вошли в повсеместную практику, нужно наращивать исследования, развивать и внедрять технологии.В сфере нейротехнологий также отрываются большие возможности. Сейчас развиваются и неинвазивные и инвазивные технологии, которые важны в исследовательских целях. Но переход к массовым применениям отроется, когда на смену инвазивным придут малоинвазивные технологии, а неинвазивные нейротехнологии профессионального (клинического) уровня станут удобными для применения вне клиники. У нейротеха очень широкий спектр применений: в медицинской сфере для реабилитации после различных неврологических заболеваний или компенсации возрастных снижений когнитивных функций; в образовании или освоении новой профессии, отработки профессиональных навыков - для развития когнитивных способностей, оценки когнитивной нагрузки; в повседневной жизни - для поддержания ментального здоровья и даже формирования когнитивного суверенитета.Нам катастрофически не хватает кадров и нужно готовить специалистов по всем направлениям биотеха и нейротеха начиная со школьной скамьи.– Каких результатов удалось достичь в рамках работы трека? Что вы считаете главным достижением работы?– Нам удалось за такой короткий срок проработать стек необходимых биотехнологий в цепочке производства еды: от почв до новой еды и новых кормов, и что самое важное - для сектора еды для здоровья и еды как лекарство. Мы провели первичную ревизию имеющихся технологий, заделов, компетенций и наметили группы технологий, которые нужно развивать для того, чтобы страна нарастила технологический суверенитет в обеспечении нашего населения полезной, вкусной и здоровой едой и при этом сохранила наши поля плодородными для будущих поколений.Главным достижением, на мой взгляд, можно считать два эффекта: эксперты единогласно сошлись в позиции развивать те технологии, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья, активного здорового долголетия и благополучия людей с сохранением благополучия природы; посмотрели на задачу комплексно и собрали первично сквозной стек технологий, с которым можно и нужно работать дальше.– Какие ключевые мысли были озвучены?– Я бы выделила несколько идей, которые легли в основу нашей работы и нашего понимания биотеха, который мы хотим развивать. А именно то, что биотех — это ключ к решению проблем в обеспечении людей продовольствием, сохранению и улучшению здоровья и ресурсных состояний человека, животных, растений, почв, воды, планеты.Также биотех — сквозной технологический пакет для отрасли продовольствия и фармотрасли.Кроме того, биотех нуждается в популяризации — не все осознают его роль и важность в нашей жизни, есть много заблуждений и опасений насчет биотеха, и поэтому все эксперты площадки "Человек+" опираются на этический кодекс биотехнолога, которому была посвящена первая часть работы трека на "Архипелаге" в 2023 году.– Что будет после "Архипелага"? Есть ли уже планы по достижению поставленных целей?– Все наработанное на "Архипелаге" теперь нужно переосмыслить и доработать до масштабных проектных инициатив с держателями компетенций и технологических заделов, которые будут разрабатывать технологии, а также компаниям, которые будут внедрять технологии, создавать и выводить продукты на рынок, в том числе международный. Очевидно, предстоит сформировать консорциумы для реализации таких проектов. Мы рассчитываем, что часть наработанных нами проектных инициатив будут поддержаны в рамках профильных национальных проектов вместе с ведущими отраслевыми игроками.

https://ria.ru/20240723/arkhipelag_2024-1961535719.html

https://ria.ru/20240710/sakhalin-1958764536.html

https://ria.ru/20230626/nauka-1879621464.html

https://ria.ru/20230605/pitanie-1875314218.html

сахалин

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сахалин, сколковский институт науки и технологий, нацпроекты, нанобиотехнологии, биотехнолог, интервью