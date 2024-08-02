https://ria.ru/20240802/podmoskove-1963772234.html

Главные темы развития с/х России обсудили на фестивале в Подмосковье

Главные темы развития с/х России обсудили на фестивале в Подмосковье - РИА Новости, 02.08.2024

Главные темы развития с/х России обсудили на фестивале в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на сырном фестивале в Истре вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут осмотрел развернутую... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:11

2024-08-02T20:11

2024-08-02T20:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

андрей воробьев

оксана лут

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на сырном фестивале в Истре вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут осмотрел развернутую ярмарку, а также обсудил с фермерами актуальные для них темы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. В частности, были обсуждены вопросы реализации продукции, подготовки специализированных кадров, развития агротуризма, маркировки продуктов, налогообложения. Особое внимание уделили следующей теме: перевод сельскохозяйственных земель Московской области в другие категории, такие как ИЖС и СНТ станут существенно дороже, эти средства будут направлены, в том числе на развитие сельского хозяйства. "Мы всегда говорим, что вся земля, предназначенная для сельского хозяйства, должна работать – это важное условие развития отрасли. Поэтому, начиная с 2014 года, вводим от 20 до 40 тысяч гектаров залежных земель ежегодно и дальше планируем эту работу продолжать. На данный момент осталось ввести 185 тысяч гектаров. Если к нам обращается фермер, мы помогаем ему подобрать и оформить подходящий участок. За прошлый год нашим аграриям мы предоставили больше 8 тысяч гектаров земли", - цитирует пресс-служба Воробьева. Губернатор добавил, что иногда приходят девелоперы и предприниматели, которые хотят перевести землю в другие категории для, чтобы построить на ней жилье или поставить промышленный объект. "Принцип рассмотрения таких вопросов простой: если это сельхозземля и она работает, мы против. Если участок небольшой, не используется и примыкает к населенному пункту, жилым либо производственным объектам - мы поддержим при условии уплаты соразмерных средств в бюджет", - подчеркнул глава Подмосковья. Еще один актуальный сегодня вопрос для фермеров – единый с/х налог. Подмосковье в 2017 году инициировало поправки в Федеральное законодательство, а в 2018 году первым реализовало право, установленное Налоговым кодексом, и ввело нулевую ставку по единому сельхозналогу. В прошлом году налоговой льготой в регионе воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров. А в целом 5-летний период действия льготы показал увеличение числа фермерских хозяйств, а также значительный рост валового производства: в 1,5 раза увеличилось производство молока, картофеля и яиц, в три раза - масличных и зерновых культур. Нулевая ставка будет действовать еще в течение трех лет - до 31 декабря 2026 года. Губернатор добавил, что поддержке фермеров в регионе будут продолжать уделять особое внимание. "Очень важно, что мы с федеральным министерством сельского хозяйства имеем насыщенную повестку - и по разным мерам поддержки, и по законодательной деятельности. Фермеры для нас – люди особенные, они играют заметную роль в небольших территориях, поселках, деревнях. Мы ими очень дорожим, видим, что они показывают хорошие результаты. С 2014 года фермеры нарастили производство в шесть раз: с 500 тонн до 3 тысяч тонн сыра в год", - подчеркнул Воробьев. Истринский сырный фестиваль открылся в Подмосковье в пятницу, он продлится все выходные.

https://ria.ru/20240802/yagody-1963748267.html

https://ria.ru/20240801/istra-1963425298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра, андрей воробьев, оксана лут