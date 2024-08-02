https://ria.ru/20240802/podmoskove-1963648023.html

В Подмосковье арестовали двух иностранцев за избиение и похищение женщины

В Подмосковье арестовали двух иностранцев за избиение и похищение женщины - РИА Новости, 02.08.2024

В Подмосковье арестовали двух иностранцев за избиение и похищение женщины

Двое иностранцев арестованы по обвинению в том, избили и похитили знакомую в Королеве, требуя от нее пять миллионов рублей, которые та якобы украла, сообщили в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:34

2024-08-02T12:34

2024-08-02T12:34

происшествия

королев

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двое иностранцев арестованы по обвинению в том, избили и похитили знакомую в Королеве, требуя от нее пять миллионов рублей, которые та якобы украла, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. В среду главк сообщал, что двое иностранцев подозреваются в том, что избили и похитили 33-летнюю девушку в Королеве, требуя от нее 700 тысяч рублей. В машине они хотели вывезти ее за пределы Подмосковья, но были остановлены сотрудниками ДПС в Кашире. Сейчас ведомство пишет, что 28 июля обвиняемые, находясь в отеле "Новые Горки" в Королёве, "избили свою знакомую, затем насильно поместили в автомобиль и стали требовать от неё 5 миллионов рублей", которые она якобы украла у одного из них. "Двоим иностранным мужчинам предъявлены обвинения в похищении девушки и вымогательстве у нее денежных средств (пункты "а", "в", "г", "з" части 2 статьи 126, пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 163 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. В телеграм-канале подмосковной прокуратуры вымогаемая сумма по-прежнему обозначена 700 тысячами рублей, кроме того, отмечается, что вину в инкриминируемых деяниях мужчины не признали.

https://ria.ru/20240527/sud-1948513503.html

королев

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, королев, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)