https://ria.ru/20240802/podmoskove-1963631620.html

Около 300 женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья

Около 300 женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2024

Около 300 женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья

В перинатальных центрах и роддомах Московской области работают восемь центров грудного вскармливания, обучение в них прошли почти 300 женщин, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:32

2024-08-02T11:32

2024-08-02T11:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В перинатальных центрах и роддомах Московской области работают восемь центров грудного вскармливания, обучение в них прошли почти 300 женщин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. В этих центрах работают врачи, медицинские сестры, а также специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию. Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в центрах женщины могут получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. "Здесь им расскажут о том, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. Всего с момента открытия первого такого центра обучение прошли уже почти 300 женщин", - сказал Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Там напомнили, что в 2024 году центры грудного вскармливания были открыты в Видновском и Наро-Фоминском перинатальных центрах, а также Балашихинском и Одинцовском роддомах.

https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926143528.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк