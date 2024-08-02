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Около 300 женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2024
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Новости Подмосковья
 
11:32 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/podmoskove-1963631620.html
Около 300 женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья
Около 300 женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2024
Около 300 женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья
В перинатальных центрах и роддомах Московской области работают восемь центров грудного вскармливания, обучение в них прошли почти 300 женщин, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:32
2024-08-02T11:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В перинатальных центрах и роддомах Московской области работают восемь центров грудного вскармливания, обучение в них прошли почти 300 женщин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. В этих центрах работают врачи, медицинские сестры, а также специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию. Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в центрах женщины могут получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. "Здесь им расскажут о том, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. Всего с момента открытия первого такого центра обучение прошли уже почти 300 женщин", - сказал Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Там напомнили, что в 2024 году центры грудного вскармливания были открыты в Видновском и Наро-Фоминском перинатальных центрах, а также Балашихинском и Одинцовском роддомах.
https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926143528.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Около 300 женщин обучились в центрах грудного вскармливания Подмосковья

© РИА Новости / Кирилл БрагаМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В перинатальных центрах и роддомах Московской области работают восемь центров грудного вскармливания, обучение в них прошли почти 300 женщин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
В этих центрах работают врачи, медицинские сестры, а также специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию.
Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в центрах женщины могут получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию.
«
"Здесь им расскажут о том, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. Всего с момента открытия первого такого центра обучение прошли уже почти 300 женщин", - сказал Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Там напомнили, что в 2024 году центры грудного вскармливания были открыты в Видновском и Наро-Фоминском перинатальных центрах, а также Балашихинском и Одинцовском роддомах.
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