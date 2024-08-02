https://ria.ru/20240802/podmoskove-1963621256.html
В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом
В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом - РИА Новости, 02.08.2024
В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом
Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого разберутся в истории с совращением девочки отцом в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областного... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:55
2024-08-02T10:55
2024-08-02T10:55
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого разберутся в истории с совращением девочки отцом в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областного главка СК. Ранее в соцсетях расходилась информация, что 43-летний житель Московской области регулярно насиловал свою дочь. "В СМИ сообщается о совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки ее отцом в Московской области. По данному факту для выяснения всех обстоятельств произошедшего ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Проводятся следственные действия и экспертные исследования, направленные на установление объективной картины произошедшего. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_d986f099c395de6873a86ef5732485b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом
СК возбудил дело по факту изнасилования девочки отцом в Подмосковье