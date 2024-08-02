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В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом - РИА Новости, 02.08.2024
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10:55 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/podmoskove-1963621256.html
В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом
В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом - РИА Новости, 02.08.2024
В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом
Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого разберутся в истории с совращением девочки отцом в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областного... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:55
2024-08-02T10:55
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого разберутся в истории с совращением девочки отцом в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областного главка СК. Ранее в соцсетях расходилась информация, что 43-летний житель Московской области регулярно насиловал свою дочь. "В СМИ сообщается о совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки ее отцом в Московской области. По данному факту для выяснения всех обстоятельств произошедшего ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Проводятся следственные действия и экспертные исследования, направленные на установление объективной картины произошедшего. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом

СК возбудил дело по факту изнасилования девочки отцом в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого разберутся в истории с совращением девочки отцом в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областного главка СК.
Ранее в соцсетях расходилась информация, что 43-летний житель Московской области регулярно насиловал свою дочь.
«
"В СМИ сообщается о совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки ее отцом в Московской области. По данному факту для выяснения всех обстоятельств произошедшего ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия и экспертные исследования, направленные на установление объективной картины произошедшего.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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