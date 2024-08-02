https://ria.ru/20240802/podmoskove-1963621256.html

В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом

В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом - РИА Новости, 02.08.2024

В Подмосковье возбудили дело после сообщения о совращении девочки отцом

Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого разберутся в истории с совращением девочки отцом в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:55

2024-08-02T10:55

2024-08-02T10:55

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого разберутся в истории с совращением девочки отцом в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале областного главка СК. Ранее в соцсетях расходилась информация, что 43-летний житель Московской области регулярно насиловал свою дочь. "В СМИ сообщается о совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки ее отцом в Московской области. По данному факту для выяснения всех обстоятельств произошедшего ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Проводятся следственные действия и экспертные исследования, направленные на установление объективной картины произошедшего. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)