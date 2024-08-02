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Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону

Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.08.2024

Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону

Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:45

2024-08-02T15:45

2024-08-02T15:45

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

благоустройство

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Коммунальные службы города начали подготовку к празднованию 275-й годовщины со дня основания Ростова", - сказал Логвиненко. Он уточнил, что проводятся работы по мойке тротуаров, дорог, остановочных комплексов, покосу растительности. Также без внимания не остается и цветочное оформление города. Кроме того, в основной повестке дня вопрос ликвидации свалочных очагов. Всего на сегодняшний день уже ликвидировано порядка 300 тысяч кубометров отходов. "Перед главами районов поставил задачу усилить работы и привести все контейнерные площадки в надлежащее санитарное состояние, в том числе ликвидировать свалочные очаги вокруг площадок", - сказал глава горадминистрации. Он подчеркнул, что чистота и порядок в городе зависят от каждого, поэтому он призвал городское сообщество "объединить усилия и внести вклад в общее дело в преддверии знаковой даты". День города Ростов-на-Дону отмечается в третье воскресенье сентября, в 2024 году это 15 сентября. Согласно разработанной концепции праздничного оформления города, базовыми цветами логотипа в этом году стали белый, красный, синий, золотой. Слоган праздника: "Ростов-на-Дону – сердце Юга".

https://ria.ru/20230917/rostov-na-donu-1896789224.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростов-на-дону, алексей логвиненко, благоустройство