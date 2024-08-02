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Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону
Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.08.2024
Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону
Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:45
2024-08-02T15:45
2024-08-02T15:45
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
благоустройство
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Коммунальные службы города начали подготовку к празднованию 275-й годовщины со дня основания Ростова", - сказал Логвиненко. Он уточнил, что проводятся работы по мойке тротуаров, дорог, остановочных комплексов, покосу растительности. Также без внимания не остается и цветочное оформление города. Кроме того, в основной повестке дня вопрос ликвидации свалочных очагов. Всего на сегодняшний день уже ликвидировано порядка 300 тысяч кубометров отходов. "Перед главами районов поставил задачу усилить работы и привести все контейнерные площадки в надлежащее санитарное состояние, в том числе ликвидировать свалочные очаги вокруг площадок", - сказал глава горадминистрации. Он подчеркнул, что чистота и порядок в городе зависят от каждого, поэтому он призвал городское сообщество "объединить усилия и внести вклад в общее дело в преддверии знаковой даты". День города Ростов-на-Дону отмечается в третье воскресенье сентября, в 2024 году это 15 сентября. Согласно разработанной концепции праздничного оформления города, базовыми цветами логотипа в этом году стали белый, красный, синий, золотой. Слоган праздника: "Ростов-на-Дону – сердце Юга".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, алексей логвиненко, благоустройство
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Благоустройство
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
«
"Коммунальные службы города начали подготовку к празднованию 275-й годовщины со дня основания Ростова", - сказал Логвиненко. Он уточнил, что проводятся работы по мойке тротуаров, дорог, остановочных комплексов, покосу растительности. Также без внимания не остается и цветочное оформление города.
Кроме того, в основной повестке дня вопрос ликвидации свалочных очагов. Всего на сегодняшний день уже ликвидировано порядка 300 тысяч кубометров отходов. "Перед главами районов поставил задачу усилить работы и привести все контейнерные площадки в надлежащее санитарное состояние, в том числе ликвидировать свалочные очаги вокруг площадок", - сказал глава горадминистрации.
Он подчеркнул, что чистота и порядок в городе зависят от каждого, поэтому он призвал городское сообщество "объединить усилия и внести вклад в общее дело в преддверии знаковой даты".
День города Ростов-на-Дону
отмечается в третье воскресенье сентября, в 2024 году это 15 сентября. Согласно разработанной концепции праздничного оформления города, базовыми цветами логотипа в этом году стали белый, красный, синий, золотой. Слоган праздника: "Ростов-на-Дону – сердце Юга".