Рейтинг@Mail.ru
Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
15:45 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/podgotovka-1963711860.html
Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону
Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.08.2024
Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону
Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:45
2024-08-02T15:45
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963711078_0:86:1123:718_1920x0_80_0_0_33b9acf4d426bc93ab4ddbb089719310.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Коммунальные службы города начали подготовку к празднованию 275-й годовщины со дня основания Ростова", - сказал Логвиненко. Он уточнил, что проводятся работы по мойке тротуаров, дорог, остановочных комплексов, покосу растительности. Также без внимания не остается и цветочное оформление города. Кроме того, в основной повестке дня вопрос ликвидации свалочных очагов. Всего на сегодняшний день уже ликвидировано порядка 300 тысяч кубометров отходов. "Перед главами районов поставил задачу усилить работы и привести все контейнерные площадки в надлежащее санитарное состояние, в том числе ликвидировать свалочные очаги вокруг площадок", - сказал глава горадминистрации. Он подчеркнул, что чистота и порядок в городе зависят от каждого, поэтому он призвал городское сообщество "объединить усилия и внести вклад в общее дело в преддверии знаковой даты". День города Ростов-на-Дону отмечается в третье воскресенье сентября, в 2024 году это 15 сентября. Согласно разработанной концепции праздничного оформления города, базовыми цветами логотипа в этом году стали белый, красный, синий, золотой. Слоган праздника: "Ростов-на-Дону – сердце Юга".
https://ria.ru/20230917/rostov-na-donu-1896789224.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963711078_80:0:1123:782_1920x0_80_0_0_04a594c716a7e10fb4807629eb7bd1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, алексей логвиненко, благоустройство
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Благоустройство

Подготовка к Дню города началась в Ростове-на-Дону

© Фото : пресс-служба администрации города Ростова-на-ДонуПодготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону
Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону
Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Подготовка к празднованию Дня города началась в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
«
"Коммунальные службы города начали подготовку к празднованию 275-й годовщины со дня основания Ростова", - сказал Логвиненко. Он уточнил, что проводятся работы по мойке тротуаров, дорог, остановочных комплексов, покосу растительности. Также без внимания не остается и цветочное оформление города.
Кроме того, в основной повестке дня вопрос ликвидации свалочных очагов. Всего на сегодняшний день уже ликвидировано порядка 300 тысяч кубометров отходов. "Перед главами районов поставил задачу усилить работы и привести все контейнерные площадки в надлежащее санитарное состояние, в том числе ликвидировать свалочные очаги вокруг площадок", - сказал глава горадминистрации.
Он подчеркнул, что чистота и порядок в городе зависят от каждого, поэтому он призвал городское сообщество "объединить усилия и внести вклад в общее дело в преддверии знаковой даты".
День города Ростов-на-Дону отмечается в третье воскресенье сентября, в 2024 году это 15 сентября. Согласно разработанной концепции праздничного оформления города, базовыми цветами логотипа в этом году стали белый, красный, синий, золотой. Слоган праздника: "Ростов-на-Дону – сердце Юга".
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на праздновании Дня города - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Ростов-на-Дону отметил 274-летие со дня основания
17 сентября 2023, 11:03
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоБлагоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала