https://ria.ru/20240802/pereplanirovki-1963600545.html

Более 14 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей

Более 14 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей - РИА Новости, 02.08.2024

Более 14 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей

Более 14 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за прошедшие полгода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:07

2024-08-02T09:07

2024-08-02T09:07

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мосжилинспекция

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более 14 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за прошедшие полгода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте Мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, только за январь - июнь этого года поступило свыше 14 тысяч таких заявлений", — отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что чаще всего собственники обращались за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило около 6 тысяч, для оформления акта на ранее выполненные работы - 3,5 тысячи. "Еще почти 1,6 тысячи жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", – пояснил Бирюков. Он добавил, что по эскизу с 2022 года стало возможно согласовывать отклонения от утвержденных проектов без повторного обращения. Но при этом должны соблюдаться следующие условия - отклонения не затрагивают несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировки в столице была переведена исключительно в онлайн-формат. Это позволило упростить процедуру и сократить сроки получения решения.

https://ria.ru/20231009/pereplanirovki-1901553493.html

https://realty.ria.ru/20240614/pereplanirovka-1952949738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, мосжилинспекция