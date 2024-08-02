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Более 14 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей - РИА Новости, 02.08.2024
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https://ria.ru/20240802/pereplanirovki-1963600545.html
Более 14 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей
Более 14 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей - РИА Новости, 02.08.2024
Более 14 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей
Более 14 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за прошедшие полгода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:07
2024-08-02T09:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
мосжилинспекция
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более 14 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за прошедшие полгода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте Мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, только за январь - июнь этого года поступило свыше 14 тысяч таких заявлений", — отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что чаще всего собственники обращались за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило около 6 тысяч, для оформления акта на ранее выполненные работы - 3,5 тысячи. "Еще почти 1,6 тысячи жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", – пояснил Бирюков. Он добавил, что по эскизу с 2022 года стало возможно согласовывать отклонения от утвержденных проектов без повторного обращения. Но при этом должны соблюдаться следующие условия - отклонения не затрагивают несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировки в столице была переведена исключительно в онлайн-формат. Это позволило упростить процедуру и сократить сроки получения решения.
https://ria.ru/20231009/pereplanirovki-1901553493.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, мосжилинспекция
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Мосжилинспекция

Более 14 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей

© Фото : МосжилинспекцияПерепланировка в квартире на улице Лобачевского в Москве
Перепланировка в квартире на улице Лобачевского в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Мосжилинспекция
Перепланировка в квартире на улице Лобачевского в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более 14 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за прошедшие полгода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте Мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, только за январь - июнь этого года поступило свыше 14 тысяч таких заявлений", — отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что чаще всего собственники обращались за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило около 6 тысяч, для оформления акта на ранее выполненные работы - 3,5 тысячи.
«
"Еще почти 1,6 тысячи жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", – пояснил Бирюков.
Он добавил, что по эскизу с 2022 года стало возможно согласовывать отклонения от утвержденных проектов без повторного обращения. Но при этом должны соблюдаться следующие условия - отклонения не затрагивают несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировки в столице была переведена исключительно в онлайн-формат. Это позволило упростить процедуру и сократить сроки получения решения.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыМосжилинспекция
 
 
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