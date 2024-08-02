https://ria.ru/20240802/pereimenovaniya-1963771883.html

Мэр Кривого Рога выступил против переименования улиц

Мэр Кривого Рога выступил против переименования улиц - РИА Новости, 02.08.2024

Мэр Кривого Рога выступил против переименования улиц

Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул выступил против переименования порядка трехсот топонимов в Днепропетровской области, связанных с... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:09

2024-08-02T20:09

2024-08-02T20:09

в мире

украина

кривой рог

россия

александр вилкул

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102658/88/1026588860_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ad72b77b5c87d6b1cbead46b4bb013b.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул выступил против переименования порядка трехсот топонимов в Днепропетровской области, связанных с событиями Великой Отечественной и Афганской войн, по его мнению, таким образом власти оскверняют историческую память Украины. По его словам, Днепропетровская областная военная администрация 29 июля в рамках процесса "деколонизации" переименовала 292 объекта топонимии населенных пунктов области. Согласно решению администрации, в Кривом Роге переименовали 135 топонимов, как отметил мэр, без согласования с местными властями и общественных слушаний. "Кратко - я против. Не понимаю, зачем это делать... Если переименование улиц имени Бернарда Шоу, Трудовых резервов, Лумумбы, Драйзера и станции скоростного трамвая "Дом Советов" ... хотя бы не осквернят историческую память нашего народа, то переименование улиц связанных со Второй мировой и Афганскими войнами считаю, как и подавляющее большинство криворожцев (жителей Кривого Рога - ред), нецелесообразными и, более того, наносящими вред единению нашего общества", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что местные власти вообще не согласны с трактовкой закона "о деколонизации". "А криворожские герои-подпольщики в чем-то виноваты? Они что, должны были пойти служить к нацистам и выполнять план Третьего рейха по уменьшению количества "ультерменьшей-украинцев"? Изучаем, что с этим делать в соответствии с действующим законодательством", - резюмировал мэр. Закон Украины "о деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240709/odessa-1958448968.html

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955091096.html

украина

кривой рог

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, кривой рог, россия, александр вилкул, сергей лавров