https://ria.ru/20240802/pereimenovaniya-1963771883.html
Мэр Кривого Рога выступил против переименования улиц
Мэр Кривого Рога выступил против переименования улиц - РИА Новости, 02.08.2024
Мэр Кривого Рога выступил против переименования улиц
Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул выступил против переименования порядка трехсот топонимов в Днепропетровской области, связанных с... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:09
2024-08-02T20:09
2024-08-02T20:09
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул выступил против переименования порядка трехсот топонимов в Днепропетровской области, связанных с событиями Великой Отечественной и Афганской войн, по его мнению, таким образом власти оскверняют историческую память Украины. По его словам, Днепропетровская областная военная администрация 29 июля в рамках процесса "деколонизации" переименовала 292 объекта топонимии населенных пунктов области. Согласно решению администрации, в Кривом Роге переименовали 135 топонимов, как отметил мэр, без согласования с местными властями и общественных слушаний. "Кратко - я против. Не понимаю, зачем это делать... Если переименование улиц имени Бернарда Шоу, Трудовых резервов, Лумумбы, Драйзера и станции скоростного трамвая "Дом Советов" ... хотя бы не осквернят историческую память нашего народа, то переименование улиц связанных со Второй мировой и Афганскими войнами считаю, как и подавляющее большинство криворожцев (жителей Кривого Рога - ред), нецелесообразными и, более того, наносящими вред единению нашего общества", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что местные власти вообще не согласны с трактовкой закона "о деколонизации". "А криворожские герои-подпольщики в чем-то виноваты? Они что, должны были пойти служить к нацистам и выполнять план Третьего рейха по уменьшению количества "ультерменьшей-украинцев"? Изучаем, что с этим делать в соответствии с действующим законодательством", - резюмировал мэр. Закон Украины "о деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240709/odessa-1958448968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кривой рог, россия, александр вилкул, сергей лавров
В мире, Украина, Кривой Рог, Россия, Александр Вилкул, Сергей Лавров
Мэр Кривого Рога выступил против переименования улиц
Мэр Кривого Рога на Украине против переименования улиц, имеющих отношение к СССР
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул выступил
против переименования порядка трехсот топонимов в Днепропетровской области, связанных с событиями Великой Отечественной и Афганской войн, по его мнению, таким образом власти оскверняют историческую память Украины.
По его словам, Днепропетровская областная военная администрация 29 июля в рамках процесса "деколонизации" переименовала 292 объекта топонимии населенных пунктов области. Согласно решению администрации, в Кривом Роге переименовали 135 топонимов, как отметил мэр, без согласования с местными властями и общественных слушаний.
"Кратко - я против. Не понимаю, зачем это делать... Если переименование улиц имени Бернарда Шоу, Трудовых резервов, Лумумбы, Драйзера и станции скоростного трамвая "Дом Советов" ... хотя бы не осквернят историческую память нашего народа, то переименование улиц связанных со Второй мировой и Афганскими войнами считаю, как и подавляющее большинство криворожцев (жителей Кривого Рога - ред), нецелесообразными и, более того, наносящими вред единению нашего общества", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что местные власти вообще не согласны с трактовкой закона "о деколонизации".
«
"А криворожские герои-подпольщики в чем-то виноваты? Они что, должны были пойти служить к нацистам и выполнять план Третьего рейха по уменьшению количества "ультерменьшей-украинцев"? Изучаем, что с этим делать в соответствии с действующим законодательством", - резюмировал мэр.
Закон Украины "о деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией
и советским периодом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.