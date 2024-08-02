https://ria.ru/20240802/peregovory-1963689634.html

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры - РИА Новости, 02.08.2024

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили в пятницу по телефону рабочие вопросы, которые поднимали на встрече на РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:20

2024-08-02T14:20

2024-08-02T14:20

россия

белоруссия

сша

владимир путин

александр лукашенко

владислав клюшин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили в пятницу по телефону рабочие вопросы, которые поднимали на встрече на Валааме в июле, сообщает Telegram-канал "Пул первого" близкий к пресс-службе главы белорусского государства. "Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Позвонил российский президент. Обсудили рабочие вопросы, которые лидерами поднимались на Валааме", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Путин сердечно поблагодарил президента Беларуси за участие и помощь в процессе обмена, состоявшегося накануне". Ранее Лукашенко сообщил, что в ходе встречи на Валааме обсуждались вопросы новой формулы образования цен на нефть и утилизационный сбор, а также вопросы безопасности. По словам президента Белоруссии, стороны нашли взаимопонимание по всем вопросам. В ФСБ России 1 августа сообщили, что в РФ возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в США вернулись трое граждан этой страны - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

https://ria.ru/20240802/peskov-1963682032.html

https://ria.ru/20240729/putin-1962664769.html

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белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, сша, владимир путин, александр лукашенко, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато