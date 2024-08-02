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Уровень воды в реке Урал у Орска за ночь вырос на 13 сантиметров - РИА Новости, 02.08.2024
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08:06 02.08.2024 (обновлено: 08:20 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/orsk-1963593307.html
Уровень воды в реке Урал у Орска за ночь вырос на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Орска за ночь вырос на 13 сантиметров - РИА Новости, 02.08.2024
Уровень воды в реке Урал у Орска за ночь вырос на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, за ночь вырос на 13 сантиметров и составил 416... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:06
2024-08-02T08:20
происшествия
урал
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 2 авг - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, за ночь вырос на 13 сантиметров и составил 416 сантиметра, сообщил врио города Артем Воробьёв в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище из-за ливней стало причиной подъема уровня реки Урал выше неблагоприятной отметки в Орске. Неблагоприятным уровнем считается 360 сантиметров, критическим - 700. Вечером в четверг врио мэра города сообщал, что уровень реки составляет 403 сантиметра на 21.00 (19.00 мск). "Проехал по всем проранам (траншеям - ред.) на дамбе. Вода поднимается. Уровень Урала на 9.00 (7.00 мск) составляет 416 сантиметров. Шлюзы на Елшанке сегодня закроем. Обо всех изменениях буду сразу сообщать вам здесь", - написал Воробьёв в своем Telegram-канале. В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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происшествия, урал, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Урал, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Урал у Орска за ночь вырос на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Орска вырос до 416 сантиметров

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске. Архивное фото
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УФА, 2 авг - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у оренбургского Орска, где весной произошло масштабное наводнение из-за прорыва дамбы, за ночь вырос на 13 сантиметров и составил 416 сантиметра, сообщил врио города Артем Воробьёв в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище из-за ливней стало причиной подъема уровня реки Урал выше неблагоприятной отметки в Орске. Неблагоприятным уровнем считается 360 сантиметров, критическим - 700.
Вечером в четверг врио мэра города сообщал, что уровень реки составляет 403 сантиметра на 21.00 (19.00 мск).
"Проехал по всем проранам (траншеям - ред.) на дамбе. Вода поднимается. Уровень Урала на 9.00 (7.00 мск) составляет 416 сантиметров. Шлюзы на Елшанке сегодня закроем. Обо всех изменениях буду сразу сообщать вам здесь", - написал Воробьёв в своем Telegram-канале.
В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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29 июля, 15:10
 
ПроисшествияУралОрскОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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