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В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:46
2024-08-02T13:46
2024-08-02T14:21
херсонская область
россия
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - говорится в сообщении.
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявили сигнал авиационной опасности