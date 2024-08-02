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В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 02.08.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:46

2024-08-02T13:46

2024-08-02T14:21

херсонская область

россия

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины