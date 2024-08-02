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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Второй сигнал о ракетной опасности отменен в Курской области спустя 19 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:39
2024-08-02T12:39
2024-08-02T12:39
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 2 авг - РИА Новости. Второй сигнал о ракетной опасности отменен в Курской области спустя 19 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность первый раз была объявлена в Курской области в 10.20 мск в пятницу, сигнал длился 14 минут. Второй раз предупреждение объявили в 12.06 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили второй сигнал о ракетной опасности спустя 19 минут