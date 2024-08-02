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Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили - РИА Новости, 02.08.2024
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10:47 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963620014.html
Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили
Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили - РИА Новости, 02.08.2024
Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:47
2024-08-02T10:47
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 10.23 мск. Через 10 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963613799.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили

Ракетную опасность в Белгородской области отменили через десять минут

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 10.23 мск.
Через 10 минут угрозу отменили.
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
Укрытие - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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