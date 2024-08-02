https://ria.ru/20240802/opasnost-1963620014.html

Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили

Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили - РИА Новости, 02.08.2024

Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:47

2024-08-02T10:47

2024-08-02T10:47

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 10.23 мск. Через 10 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240802/opasnost-1963613799.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия