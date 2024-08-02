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Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили
Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили - РИА Новости, 02.08.2024
Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:47
2024-08-02T10:47
2024-08-02T10:47
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 10.23 мск. Через 10 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963613799.html
белгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили
Ракетную опасность в Белгородской области отменили через десять минут