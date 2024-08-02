https://ria.ru/20240802/opasnost-1963596422.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:45
2024-08-02T08:45
2024-08-02T08:45
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/plennyj-1961873460.html
белгород
белгородский район
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b8277be0137da5b1be3956e6a9cc359b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность