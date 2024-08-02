https://ria.ru/20240802/opasnost-1963596422.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:45

2024-08-02T08:45

2024-08-02T08:45

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240725/plennyj-1961873460.html

белгород

белгородский район

шебекино

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков