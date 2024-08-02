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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
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02:07 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963576415.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T02:07
2024-08-02T02:07
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность в регионе была объявлена в 0.32 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ракетная опасность в регионе была объявлена в 0.32 мск.
«
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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01:52
 
Курская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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