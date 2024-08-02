https://ria.ru/20240802/opasnost-1963576415.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:07

2024-08-02T02:07

2024-08-02T02:07

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность в регионе была объявлена в 0.32 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963574618.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)