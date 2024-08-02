https://ria.ru/20240802/opasnost-1963576415.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T02:07
2024-08-02T02:07
2024-08-02T02:07
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность в регионе была объявлена в 0.32 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность