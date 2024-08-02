https://ria.ru/20240802/omsk-1963702460.html

В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката

В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката - РИА Новости, 02.08.2024

В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката

Тринадцатилетняя девочка погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за возгорания заряжавшегося аккумулятора электросамоката, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:11

2024-08-02T15:11

2024-08-02T15:11

происшествия

омск

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за возгорания заряжавшегося аккумулятора электросамоката, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. Пожар произошел в ночь на 2 августа в доме на Северной улице в Омске. "Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности", по факту смерти 13-летней девочки в результате пожара. Предварительная причина возгорания - замыкание АКБ электрического самоката", - сообщили в пресс-службе. Следователи проводят экспертизы, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240702/elektrosamokat-1956900139.html

омск

россия

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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)