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В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката - РИА Новости, 02.08.2024
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15:11 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/omsk-1963702460.html
В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката
В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката - РИА Новости, 02.08.2024
В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката
Тринадцатилетняя девочка погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за возгорания заряжавшегося аккумулятора электросамоката, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:11
2024-08-02T15:11
происшествия
омск
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за возгорания заряжавшегося аккумулятора электросамоката, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. Пожар произошел в ночь на 2 августа в доме на Северной улице в Омске. "Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности", по факту смерти 13-летней девочки в результате пожара. Предварительная причина возгорания - замыкание АКБ электрического самоката", - сообщили в пресс-службе. Следователи проводят экспертизы, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240702/elektrosamokat-1956900139.html
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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката

В Омске 13-летняя девочка погибла из-за возгорания аккумулятора электросамоката

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОгнетушители
Огнетушители - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за возгорания заряжавшегося аккумулятора электросамоката, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области.
Пожар произошел в ночь на 2 августа в доме на Северной улице в Омске.
"Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности", по факту смерти 13-летней девочки в результате пожара. Предварительная причина возгорания - замыкание АКБ электрического самоката", - сообщили в пресс-службе.
Следователи проводят экспертизы, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.
Последствия возгорания электросамоката в квартире на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В квартире на западе Москвы загорелся электросамокат
2 июля, 16:15
 
ПроисшествияОмскРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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