https://ria.ru/20240802/obvinjaemaja-1963703580.html
Обвиняемой в убийстве сына в Перми назначили психиатрическую экспертизу
Обвиняемой в убийстве сына в Перми назначили психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 02.08.2024
Обвиняемой в убийстве сына в Перми назначили психиатрическую экспертизу
Обвиняемой в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, её сроки... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:15
2024-08-02T15:15
2024-08-02T15:15
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ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Обвиняемой в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, её сроки устанавливает руководитель спецучреждения в течение 30 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Ей было предъявлено обвинение в убийстве сына. Суд избрал пермячка меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. "Ей значена психолого-психиатрическая экспертиза, сроки производства устанавливаются руководителем экспертного учреждения в пределах 30 суток", - рассказали в ведомстве. Во время избрания меры пресечения обвиняемой Ирине Шатовой представитель СУСК РФ по Пермскому краю заявлял, что женщина испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид.
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происшествия, пермь, россия, пермский край
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край
Обвиняемой в убийстве сына в Перми назначили психиатрическую экспертизу
Обвиняемой в убийстве 9-летнего сына в Перми пройдет психиатрическую экспертизу