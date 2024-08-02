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СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни
СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни - РИА Новости, 02.08.2024
СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни
Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко, ему вменяют коллаборационную деятельность. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:52
2024-08-02T17:52
2024-08-02T17:52
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко, ему вменяют коллаборационную деятельность. "Служба безопасности собрала доказательную базу на ... Владимира Боенко, руководителя ... таможни ДНР. На основании собранных доказательств следователи службы безопасности заочно предъявили Боенко подозрение по статье уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html
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украина, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины
Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни
СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко