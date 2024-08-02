Рейтинг@Mail.ru
СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/obvinenie-1963745720.html
СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни
СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни - РИА Новости, 02.08.2024
СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни
Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко, ему вменяют коллаборационную деятельность. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:52
2024-08-02T17:52
украина
донецкая народная республика
россия
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко, ему вменяют коллаборационную деятельность. "Служба безопасности собрала доказательную базу на ... Владимира Боенко, руководителя ... таможни ДНР. На основании собранных доказательств следователи службы безопасности заочно предъявили Боенко подозрение по статье уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины
Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни

СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко, ему вменяют коллаборационную деятельность.
«
"Служба безопасности собрала доказательную базу на ... Владимира Боенко, руководителя ... таможни ДНР. На основании собранных доказательств следователи службы безопасности заочно предъявили Боенко подозрение по статье уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Сергей Кобылаш (на фото — с погонами полковника) - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России
28 ноября 2023, 16:12
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала