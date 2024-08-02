https://ria.ru/20240802/obvinenie-1963745720.html

СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни

СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни - РИА Новости, 02.08.2024

СБУ заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни

Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко, ему вменяют коллаборационную деятельность. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:52

2024-08-02T17:52

2024-08-02T17:52

украина

донецкая народная республика

россия

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко, ему вменяют коллаборационную деятельность. "Служба безопасности собрала доказательную базу на ... Владимира Боенко, руководителя ... таможни ДНР. На основании собранных доказательств следователи службы безопасности заочно предъявили Боенко подозрение по статье уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины