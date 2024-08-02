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В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое пенсионеров
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое пенсионеров - РИА Новости, 02.08.2024
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое пенсионеров
Ранения получили два пожилых жителя Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, город Таврийск обесточен, а в поселке Любимовка возникли пожары в домах, сообщил... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:28
2024-08-02T19:28
2024-08-02T19:28
специальная военная операция на украине
жкх
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Ранения получили два пожилых жителя Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, город Таврийск обесточен, а в поселке Любимовка возникли пожары в домах, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сегодня киевские нацисты интенсивно обстреливают гражданскую инфраструктуру Алешкинского и Каховского МО, а также Новокаховского ГО. В результате разрывов боеприпасов в жилом секторе в с. Казачьи Лагеря ранена 68-летняя женщина, а в селе Правые Саги ранен 75-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь", – написал Сальдо в Telegram-канале. В Таврийске от взрывов произошёл обрыв проводов, город временно остался без света. Аварийная бригада электросетей уже приступила к ремонту. В поселке Любимовка из-за обстрелов ВСУ возникли пожары в нескольких частных домах, сообщил он. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое пенсионеров
Сальдо: два пожилых жителя Херсонской области пострадали при обстрелах ВСУ