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В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое пенсионеров - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:28 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/obstrely-1963763664.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое пенсионеров
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое пенсионеров - РИА Новости, 02.08.2024
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое пенсионеров
Ранения получили два пожилых жителя Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, город Таврийск обесточен, а в поселке Любимовка возникли пожары в домах, сообщил... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:28
2024-08-02T19:28
специальная военная операция на украине
жкх
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Ранения получили два пожилых жителя Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, город Таврийск обесточен, а в поселке Любимовка возникли пожары в домах, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сегодня киевские нацисты интенсивно обстреливают гражданскую инфраструктуру Алешкинского и Каховского МО, а также Новокаховского ГО. В результате разрывов боеприпасов в жилом секторе в с. Казачьи Лагеря ранена 68-летняя женщина, а в селе Правые Саги ранен 75-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь", – написал Сальдо в Telegram-канале. В Таврийске от взрывов произошёл обрыв проводов, город временно остался без света. Аварийная бригада электросетей уже приступила к ремонту. В поселке Любимовка из-за обстрелов ВСУ возникли пожары в нескольких частных домах, сообщил он. Пострадавших нет.
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жкх, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали двое пенсионеров

Сальдо: два пожилых жителя Херсонской области пострадали при обстрелах ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Ранения получили два пожилых жителя Херсонской области из-за обстрелов ВСУ, город Таврийск обесточен, а в поселке Любимовка возникли пожары в домах, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«
"Сегодня киевские нацисты интенсивно обстреливают гражданскую инфраструктуру Алешкинского и Каховского МО, а также Новокаховского ГО. В результате разрывов боеприпасов в жилом секторе в с. Казачьи Лагеря ранена 68-летняя женщина, а в селе Правые Саги ранен 75-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь", – написал Сальдо в Telegram-канале.
В Таврийске от взрывов произошёл обрыв проводов, город временно остался без света. Аварийная бригада электросетей уже приступила к ремонту. В поселке Любимовка из-за обстрелов ВСУ возникли пожары в нескольких частных домах, сообщил он. Пострадавших нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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