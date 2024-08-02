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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных - РИА Новости, 02.08.2024
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15:38 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/novorossiysk-1963709817.html
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных - РИА Новости, 02.08.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт с субботы по понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:38
2024-08-02T15:38
безопасность
новороссийск
россия
общество
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт с субботы по понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщила администрация города в Telegram-канале. "С 11.00 до 13.00 3 августа; с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 4 августа; а также с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 5 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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безопасность, новороссийск, россия, общество
Безопасность, Новороссийск, Россия, Общество
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных

Власти Новороссийска предупредили об учениях со стрельбой в ближайшие три дня

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт с субботы по понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"С 11.00 до 13.00 3 августа; с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 4 августа; а также с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 5 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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