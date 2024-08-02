https://ria.ru/20240802/novorossiysk-1963709817.html
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных - РИА Новости, 02.08.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт с субботы по понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:38
2024-08-02T15:38
2024-08-02T15:38
безопасность
новороссийск
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg
КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт с субботы по понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщила администрация города в Telegram-канале. "С 11.00 до 13.00 3 августа; с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 4 августа; а также с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 5 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240801/patrulirovanie-1963555009.html
новороссийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc5a4af741198237fb0264b2bc813c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, новороссийск, россия, общество
Безопасность, Новороссийск, Россия, Общество
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных
Власти Новороссийска предупредили об учениях со стрельбой в ближайшие три дня