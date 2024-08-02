https://ria.ru/20240802/novorossiysk-1963709817.html

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных - РИА Новости, 02.08.2024

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами на выходных

Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт с субботы по понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:38

2024-08-02T15:38

2024-08-02T15:38

безопасность

новороссийск

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg

КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт с субботы по понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщила администрация города в Telegram-канале. "С 11.00 до 13.00 3 августа; с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 4 августа; а также с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 5 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240801/patrulirovanie-1963555009.html

новороссийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, новороссийск, россия, общество