СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии
Telegraaf: в Нидерландах опасаются, что ВСУ станут переносчиками супербактерий
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают солдата
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают солдата. Архивное фото
ГААГА, 2 авг — РИА Новости. В Нидерландах отмечают рост устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии, и опасаются, что украинские военные, проходящие лечение в местных больницах, могут стать их переносчиками, пишет газета Telegraaf.
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"Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Это отчасти связано с тем, что украинские военные проходят лечение в стране", — сообщило издание.
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В материале отметили, что солдаты ВСУ часто являются носителями супербактерий, устойчивых ко многим типам антибиотиков.
По данным Национального координационного центра распределения пациентов, на которые ссылается газета, с начала российской спецоперации 143 украинских военнослужащих прошли лечение в Нидерландах. Среди них — солдаты, получившие серьезные ранения при взрывах бомб.
В Нидерландах опасаются, что боевики ВСУ могут стать переносчиками супербактерий и создать проблемы для голландских пациентов в больницах, так как Украина "исторически была намного щедрее" королевства в назначении антибиотиков.
Случаи передачи таких бактерий уже фиксировались трижды в период с февраля 2022 года по август 2023-го.