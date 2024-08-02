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СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 02.08.2024 (обновлено: 17:24 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/niderlandy-1963726240.html
СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии
СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии
В Нидерландах отмечают рост устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии, и опасаются, что украинские военные, проходящие лечение в местных... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:34
2024-08-02T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
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ГААГА, 2 авг — РИА Новости. В Нидерландах отмечают рост устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии, и опасаются, что украинские военные, проходящие лечение в местных больницах, могут стать их переносчиками, пишет газета Telegraaf. &quot;Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Это отчасти связано с тем, что украинские военные проходят лечение в стране&quot;, — сообщило издание.В материале отметили, что солдаты ВСУ часто являются носителями супербактерий, устойчивых ко многим типам антибиотиков. По данным Национального координационного центра распределения пациентов, на которые ссылается газета, с начала российской спецоперации 143 украинских военнослужащих прошли лечение в Нидерландах. Среди них — солдаты, получившие серьезные ранения при взрывах бомб. В Нидерландах опасаются, что боевики ВСУ могут стать переносчиками супербактерий и создать проблемы для голландских пациентов в больницах, так как Украина "исторически была намного щедрее" королевства в назначении антибиотиков. Случаи передачи таких бактерий уже фиксировались трижды в период с февраля 2022 года по август 2023-го.
https://ria.ru/20231211/infektsiya-1915187245.html
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в мире, нидерланды, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина
СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии

Telegraaf: в Нидерландах опасаются, что ВСУ станут переносчиками супербактерий

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают солдата
Украинские военнослужащие осматривают солдата - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 2 авг — РИА Новости. В Нидерландах отмечают рост устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии, и опасаются, что украинские военные, проходящие лечение в местных больницах, могут стать их переносчиками, пишет газета Telegraaf.
«

"Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Это отчасти связано с тем, что украинские военные проходят лечение в стране", — сообщило издание.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Время на исходе. Солдаты ВСУ массово заражаются "непобедимой" инфекцией
11 декабря 2023, 21:49
В материале отметили, что солдаты ВСУ часто являются носителями супербактерий, устойчивых ко многим типам антибиотиков.
По данным Национального координационного центра распределения пациентов, на которые ссылается газета, с начала российской спецоперации 143 украинских военнослужащих прошли лечение в Нидерландах. Среди них — солдаты, получившие серьезные ранения при взрывах бомб.
В Нидерландах опасаются, что боевики ВСУ могут стать переносчиками супербактерий и создать проблемы для голландских пациентов в больницах, так как Украина "исторически была намного щедрее" королевства в назначении антибиотиков.
Случаи передачи таких бактерий уже фиксировались трижды в период с февраля 2022 года по август 2023-го.
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