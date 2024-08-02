https://ria.ru/20240802/niderlandy-1963726240.html

СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии

СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: в Нидерландах боятся, что солдаты ВСУ переносят супербактерии

В Нидерландах отмечают рост устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии, и опасаются, что украинские военные, проходящие лечение в местных... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:34

2024-08-02T16:34

2024-08-02T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896326991_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_2a16f313ab370e7005fe86ee617e6abe.jpg

ГААГА, 2 авг — РИА Новости. В Нидерландах отмечают рост устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии, и опасаются, что украинские военные, проходящие лечение в местных больницах, могут стать их переносчиками, пишет газета Telegraaf. "Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Это отчасти связано с тем, что украинские военные проходят лечение в стране", — сообщило издание.В материале отметили, что солдаты ВСУ часто являются носителями супербактерий, устойчивых ко многим типам антибиотиков. По данным Национального координационного центра распределения пациентов, на которые ссылается газета, с начала российской спецоперации 143 украинских военнослужащих прошли лечение в Нидерландах. Среди них — солдаты, получившие серьезные ранения при взрывах бомб. В Нидерландах опасаются, что боевики ВСУ могут стать переносчиками супербактерий и создать проблемы для голландских пациентов в больницах, так как Украина "исторически была намного щедрее" королевства в назначении антибиотиков. Случаи передачи таких бактерий уже фиксировались трижды в период с февраля 2022 года по август 2023-го.

https://ria.ru/20231211/infektsiya-1915187245.html

https://ria.ru/20240802/abcnews-1963631994.html

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, украина