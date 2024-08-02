https://ria.ru/20240802/naryshkin-1963644395.html
Нарышкин поздравил десантников с 94-й годовщиной образования войск
Нарышкин поздравил десантников с 94-й годовщиной образования войск - РИА Новости, 02.08.2024
Нарышкин поздравил десантников с 94-й годовщиной образования войск
Десантники сейчас находятся "на острие ножа", самоотверженно исполняя свой долг и приближая победу России в специальной военной операции, заявил директор Службы РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:22
2024-08-02T12:22
2024-08-02T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей нарышкин
михаил теплинский
воздушно-десантные войска россии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Десантники сейчас находятся "на острие ножа", самоотверженно исполняя свой долг и приближая победу России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он поздравил командующего российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, военнослужащих и ветеранов ВДВ с 94-й годовщиной образования войск. "Голубые береты" появляются там, где труднее всего и необходимо быстро и максимально эффективно выполнить поставленные родиной задачи. Легендарная "крылатая пехота" не раз доказывала свою значимость на поле боя, проявляя доблесть, безмерную отвагу, совершенную выучку, сплоченность и дисциплину, являя собой пример мужества, храбрости и истинного патриотизма", - отмечается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте СВР. "Сегодня, как и всегда, военнослужащие ВДВ находятся на переднем крае, на острие ножа, беззаветно служат России, самоотверженно исполняя свой долг и приближая нашу победу", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20240730/belousov-1962973583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей нарышкин, михаил теплинский, воздушно-десантные войска россии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Нарышкин, Михаил Теплинский, Воздушно-десантные войска России, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин поздравил десантников с 94-й годовщиной образования войск
Нарышкин: десантники, находясь на переднем крае, приближают победу России в СВО