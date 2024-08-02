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Нарышкин поздравил десантников с 94-й годовщиной образования войск - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/naryshkin-1963644395.html
Нарышкин поздравил десантников с 94-й годовщиной образования войск
Нарышкин поздравил десантников с 94-й годовщиной образования войск - РИА Новости, 02.08.2024
Нарышкин поздравил десантников с 94-й годовщиной образования войск
Десантники сейчас находятся "на острие ножа", самоотверженно исполняя свой долг и приближая победу России в специальной военной операции, заявил директор Службы РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:22
2024-08-02T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей нарышкин
михаил теплинский
воздушно-десантные войска россии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Десантники сейчас находятся "на острие ножа", самоотверженно исполняя свой долг и приближая победу России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он поздравил командующего российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, военнослужащих и ветеранов ВДВ с 94-й годовщиной образования войск. "Голубые береты" появляются там, где труднее всего и необходимо быстро и максимально эффективно выполнить поставленные родиной задачи. Легендарная "крылатая пехота" не раз доказывала свою значимость на поле боя, проявляя доблесть, безмерную отвагу, совершенную выучку, сплоченность и дисциплину, являя собой пример мужества, храбрости и истинного патриотизма", - отмечается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте СВР. "Сегодня, как и всегда, военнослужащие ВДВ находятся на переднем крае, на острие ножа, беззаветно служат России, самоотверженно исполняя свой долг и приближая нашу победу", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20240730/belousov-1962973583.html
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безопасность, россия, сергей нарышкин, михаил теплинский, воздушно-десантные войска россии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Нарышкин, Михаил Теплинский, Воздушно-десантные войска России, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин поздравил десантников с 94-й годовщиной образования войск

Нарышкин: десантники, находясь на переднем крае, приближают победу России в СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Десантники сейчас находятся "на острие ножа", самоотверженно исполняя свой долг и приближая победу России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он поздравил командующего российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, военнослужащих и ветеранов ВДВ с 94-й годовщиной образования войск.
«
"Голубые береты" появляются там, где труднее всего и необходимо быстро и максимально эффективно выполнить поставленные родиной задачи. Легендарная "крылатая пехота" не раз доказывала свою значимость на поле боя, проявляя доблесть, безмерную отвагу, совершенную выучку, сплоченность и дисциплину, являя собой пример мужества, храбрости и истинного патриотизма", - отмечается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте СВР.
"Сегодня, как и всегда, военнослужащие ВДВ находятся на переднем крае, на острие ножа, беззаветно служат России, самоотверженно исполняя свой долг и приближая нашу победу", - подчеркнул Нарышкин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей НарышкинМихаил ТеплинскийВоздушно-десантные войска РоссииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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