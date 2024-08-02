https://ria.ru/20240802/napadenie-1963695442.html

В Калининграде мужчина напал с молотком на 101-летнюю пенсионерку

В Калининграде мужчина напал с молотком на 101-летнюю пенсионерку - РИА Новости, 02.08.2024

В Калининграде мужчина напал с молотком на 101-летнюю пенсионерку

Калининградец, напавший с молотком на 101-летнюю пенсионерку, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:35

2024-08-02T14:35

2024-08-02T14:59

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калининград

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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Калининградец, напавший с молотком на 101-летнюю пенсионерку, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Установлено, что злоумышленник с молотком в руках ворвался в квартиру, где напал на 101-летнюю хозяйку жилища и социального работника, которая в это время посещала свою подопечную. "Следователем ОМВД России по Центральному району города Калининграда возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается, что получив сигнал о нападении, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали мужчину, который оказался соседом потерпевшей, и доставили его в отдел полиции. "Подозреваемого поместили в специализированное медицинское учреждение. В момент нападения мужчина находился, предположительно, под воздействием медикаментов", - добавили в пресс-службе. Назначен ряд необходимых экспертиз, также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого. Потерпевшая, которая получила многочисленные травмы головы, в настоящее время находится в медицинском учреждении.

https://ria.ru/20240402/deboshir-1937325027.html

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происшествия, россия, калининград