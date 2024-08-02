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Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ
Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ - РИА Новости, 02.08.2024
Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ
Мужчина, который поджег себя в МФЦ на юго-западе Москвы, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:04
2024-08-02T15:04
2024-08-02T15:11
происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, который поджег себя в МФЦ на юго-западе Москвы, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Ранее РИА Новости рассказали в правоохранительных органах, что мужчина облил себя горючим веществом и поджег у здания МФЦ на Новоясеневском проспекте. Пламя удалось потушить через пару минут, его увезли в больницу."Лежит в ожоговой реанимации, состояние крайне тяжелое", - рассказала сотрудница больницы.Как сообщалось в Telegram-канале центров "Мои документы", мужчина, устроивший акт самосожжения в центре госуслуг Ясенево, ранее утром приходил получить услугу в Центре занятости населения, услуга была ему предоставлена. Офис "Мои документы" сейчас временно не принимает посетителей.
https://ria.ru/20240618/gaz-1953646425.html
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происшествия, москва, ясенево
Происшествия, Москва, Ясенево
Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ
Пытавшийся поджечь себя в МФЦ мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии