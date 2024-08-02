Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 02.08.2024 (обновлено: 15:11 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/muzhchina-1963701062.html
Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ
Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ - РИА Новости, 02.08.2024
Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ
Мужчина, который поджег себя в МФЦ на юго-западе Москвы, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:04
2024-08-02T15:11
происшествия
москва
ясенево
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c2d22b986608a9d46119353f5392c11.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, который поджег себя в МФЦ на юго-западе Москвы, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Ранее РИА Новости рассказали в правоохранительных органах, что мужчина облил себя горючим веществом и поджег у здания МФЦ на Новоясеневском проспекте. Пламя удалось потушить через пару минут, его увезли в больницу."Лежит в ожоговой реанимации, состояние крайне тяжелое", - рассказала сотрудница больницы.Как сообщалось в Telegram-канале центров "Мои документы", мужчина, устроивший акт самосожжения в центре госуслуг Ясенево, ранее утром приходил получить услугу в Центре занятости населения, услуга была ему предоставлена. Офис "Мои документы" сейчас временно не принимает посетителей.
https://ria.ru/20240618/gaz-1953646425.html
москва
ясенево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7462f2b58be6e8668fce1462f044dae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ясенево
Происшествия, Москва, Ясенево
Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ

Пытавшийся поджечь себя в МФЦ мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты в операционной
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты в операционной . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, который поджег себя в МФЦ на юго-западе Москвы, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Ранее РИА Новости рассказали в правоохранительных органах, что мужчина облил себя горючим веществом и поджег у здания МФЦ на Новоясеневском проспекте. Пламя удалось потушить через пару минут, его увезли в больницу.
«
"Лежит в ожоговой реанимации, состояние крайне тяжелое", - рассказала сотрудница больницы.
Как сообщалось в Telegram-канале центров "Мои документы", мужчина, устроивший акт самосожжения в центре госуслуг Ясенево, ранее утром приходил получить услугу в Центре занятости населения, услуга была ему предоставлена. Офис "Мои документы" сейчас временно не принимает посетителей.
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ
18 июня, 13:16
 
ПроисшествияМоскваЯсенево
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала