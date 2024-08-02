https://ria.ru/20240802/muzhchina-1963701062.html

Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ

Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ - РИА Новости, 02.08.2024

Стало известно о состоянии мужчины, который пытался поджечь себя в МФЦ

Мужчина, который поджег себя в МФЦ на юго-западе Москвы, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:04

2024-08-02T15:04

2024-08-02T15:11

происшествия

москва

ясенево

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c2d22b986608a9d46119353f5392c11.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, который поджег себя в МФЦ на юго-западе Москвы, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Ранее РИА Новости рассказали в правоохранительных органах, что мужчина облил себя горючим веществом и поджег у здания МФЦ на Новоясеневском проспекте. Пламя удалось потушить через пару минут, его увезли в больницу."Лежит в ожоговой реанимации, состояние крайне тяжелое", - рассказала сотрудница больницы.Как сообщалось в Telegram-канале центров "Мои документы", мужчина, устроивший акт самосожжения в центре госуслуг Ясенево, ранее утром приходил получить услугу в Центре занятости населения, услуга была ему предоставлена. Офис "Мои документы" сейчас временно не принимает посетителей.

https://ria.ru/20240618/gaz-1953646425.html

москва

ясенево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ясенево