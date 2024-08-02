https://ria.ru/20240802/moskva-1963768961.html

Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за непогоды

Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за непогоды - РИА Новости, 02.08.2024

Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за непогоды

Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра в пятницу вечером, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:53

2024-08-02T19:53

2024-08-02T19:54

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра в пятницу вечером, сообщает комплекс городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами ливень, гроза, а при ней усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в в Telegram-канале комплекса.

https://ria.ru/20240802/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, экология в россии, погода