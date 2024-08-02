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Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за непогоды - РИА Новости, 02.08.2024
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19:53 02.08.2024 (обновлено: 19:54 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/moskva-1963768961.html
Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за непогоды
Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за непогоды - РИА Новости, 02.08.2024
Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за непогоды
Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра в пятницу вечером, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:53
2024-08-02T19:54
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра в пятницу вечером, сообщает комплекс городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами ливень, гроза, а при ней усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в в Telegram-канале комплекса.
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городское хозяйство москвы, москва, экология в россии, погода
Городское хозяйство Москвы, Москва, Экология в России, Погода
Жителей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за непогоды

Власти Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за грозы и усиления ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательнее на улице из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра в пятницу вечером, сообщает комплекс городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами ливень, гроза, а при ней усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
«
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в в Telegram-канале комплекса.
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