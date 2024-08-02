США могут продлить разрешение на операции с Мосбиржей, считает эксперт
Юрист Бойко: Минфин США может еще раз продлить лицензию на операции с Мосбиржей
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Не исключено, что Минфин США после 12 октября может еще раз продлить разрешение на операции с Мосбиржей и ее "дочками", поскольку большое число американских инвесторов не успевают выполнить требования регулятора и просят об увеличении срока, прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко.
Ранее в пятницу министерство финансов США сообщило, что продлевает разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября. Лицензия относится к операциям с Московской биржей, НКЦ, НРД и их дочерним предприятиям.
Минфин США 12 июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и НКЦ. Управление американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ - 13 августа.
Юрист связал продление генеральной лицензии с тем, что крупные нероссийские институциональные инвесторы не успели осуществить прекращение правоотношений с Московской биржей и ее структурами, в том числе вывести ценные бумаги своих клиентов. "Например, не все американские банки-депозитарии программ депозитарных расписок на российские акции успели выйти из депозитарных соглашений и передать свои права и обязанности другим банкам-депозитариям", - поясняет он.
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Кроме того, OFAC могло столкнуться с большим количеством запросов от инвесторов, которые стали пытаться получить индивидуальную лицензию, не надеясь успеть воспользоваться действующей до 13 августа генеральной лицензией. Это характерно для тех, кто пытается разблокировать активы, заблокированные на счете НРД в бельгийском депозитарии Euroclear, поясняет Бойко.
"Полагаю, что еще одно продление возможно. Дело в том, что санкции на Московскую биржу влияют на огромное количество лиц, в том числе на институциональных инвесторов из США, а также – на миллионы лиц с заблокированными активами в Euroclear. OFAC не справится с таким потоком заявлений, учитывая его и без того высокую загруженность", - говорит юрист.