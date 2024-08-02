https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963759495.html

Власти Молдавии выдумали антироссийский скандал для Запада, заявил Додон

Власти Молдавии выдумали антироссийский скандал для Запада, заявил Додон - РИА Новости, 02.08.2024

Власти Молдавии выдумали антироссийский скандал для Запада, заявил Додон

Власти Молдавии выдумали очередной антироссийский скандал, чтобы понравиться своим западным кураторам, считает экс-президент, лидер оппозиционной в стране... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:10

2024-08-02T19:10

2024-08-02T19:10

в мире

молдавия

россия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Власти Молдавии выдумали очередной антироссийский скандал, чтобы понравиться своим западным кураторам, считает экс-президент, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов в четверг был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата. "Думаю, что власти сами придумывают эти истории, чтобы понравиться своим западным кураторам, показать, что они антироссийски настроены… Эта истерика еще раз показывает, насколько они управляемы из-за рубежа", - сказал Додон на брифинге. Он обратил внимание на то, что авторы таких сценариев намеренно не замечают участие в работе всех государственных структур иностранцев. "Начиная от президентуры, и заканчивая любым министерством, сплошь и рядом иностранные советники, некоторые из них сотрудники спецслужб, и они полностью контролируют деятельность государственных структур Республики Молдова, включая СИБ", - подчеркнул Додон. Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам в среду провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240801/posol-1963371141.html

https://ria.ru/20240718/blok-1960433237.html

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в мире, молдавия, россия, игорь додон