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Медведев призвал Молдавию не играть с историей - РИА Новости, 02.08.2024
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10:40 02.08.2024 (обновлено: 10:54 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963618790.html
Медведев призвал Молдавию не играть с историей
Медведев призвал Молдавию не играть с историей - РИА Новости, 02.08.2024
Медведев призвал Молдавию не играть с историей
Молдавии не стоит бездумно играть с историей, чтобы не разделить судьбу Украины, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:40
2024-08-02T10:54
молдавия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Молдавии не стоит бездумно играть с историей, чтобы не разделить судьбу Украины, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.На своей странице в "ВКонтакте" зампред Совбеза РФ высказался о предложении спикера молдавского парламента Игоря Гросу признать голод в Молдавии в 1946–1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 годах в Украинской ССР. Медведев в этом контексте отметил, что "на Украине путь от формализации "голодоморских сказок" в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады "Азов"* занял менее 10 лет"."Все это – звенья одной цепи – фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти. Кто бы мог подумать об этом в "Незалежной" в 2006 году? А все от "игр" с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?", - написал Медведев.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html
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молдавия, дмитрий медведев, в мире
Молдавия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев призвал Молдавию не играть с историей

Медведев: Молдавии лучше не играть с историей, чтобы не разделить судьбу Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Молдавии не стоит бездумно играть с историей, чтобы не разделить судьбу Украины, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
На своей странице в "ВКонтакте" зампред Совбеза РФ высказался о предложении спикера молдавского парламента Игоря Гросу признать голод в Молдавии в 1946–1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 годах в Украинской ССР. Медведев в этом контексте отметил, что "на Украине путь от формализации "голодоморских сказок" в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады "Азов"* занял менее 10 лет".
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"Все это – звенья одной цепи – фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти. Кто бы мог подумать об этом в "Незалежной" в 2006 году? А все от "игр" с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?", - написал Медведев.
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