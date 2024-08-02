https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963618790.html

Медведев призвал Молдавию не играть с историей

Медведев призвал Молдавию не играть с историей - РИА Новости, 02.08.2024

Медведев призвал Молдавию не играть с историей

Молдавии не стоит бездумно играть с историей, чтобы не разделить судьбу Украины, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:40

2024-08-02T10:40

2024-08-02T10:54

молдавия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Молдавии не стоит бездумно играть с историей, чтобы не разделить судьбу Украины, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.На своей странице в "ВКонтакте" зампред Совбеза РФ высказался о предложении спикера молдавского парламента Игоря Гросу признать голод в Молдавии в 1946–1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 годах в Украинской ССР. Медведев в этом контексте отметил, что "на Украине путь от формализации "голодоморских сказок" в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады "Азов"* занял менее 10 лет"."Все это – звенья одной цепи – фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти. Кто бы мог подумать об этом в "Незалежной" в 2006 году? А все от "игр" с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?", - написал Медведев.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html

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Варвара Скокшина

молдавия, дмитрий медведев, в мире