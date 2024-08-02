https://ria.ru/20240802/moldavija-1963766016.html

Кандидат в президенты Молдавии рассказал о колонизации страны Западом

Кандидат в президенты Молдавии рассказал о колонизации страны Западом - РИА Новости, 02.08.2024

Кандидат в президенты Молдавии рассказал о колонизации страны Западом

Молдавские власти поставят окончательную точку в процессе колонизации Молдавии Западом, если внесут поправки в конституцию о евроинтеграции страны, заявил... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:33

2024-08-02T19:33

2024-08-02T19:33

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киев

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евросоюз

возрождение

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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Молдавские власти поставят окончательную точку в процессе колонизации Молдавии Западом, если внесут поправки в конституцию о евроинтеграции страны, заявил депутат парламента, претендент на пост президента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Президентские выборы в стране назначены на 20 октября. В тот же день состоится референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз. В рамках референдума в бюллетене будет вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?" "Власти поставят окончательную точку в процессе колонизации Молдовы, если внесут поправки в конституцию… В ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) хотят, чтобы любые директивы ЕС превалировали над нашей конституцией. Не исключено, что однажды какой-нибудь евробюрократ захочет написать глупость в одной из директив. Нам придется слепо следовать этим нормам. Разве это не колонизация?" - заявил Боля в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Президент Молдавии Майя Санду уже подтвердила свое намерение баллотироваться на второй срок. Блок "Победа" в пятницу выдвинул депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост главы государства. Блок "Победа" также подал заявление об участии в референдуме по евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления Молдавии в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963618790.html

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, украина, киев, василий боля, майя санду, евросоюз, возрождение