Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия проведет модернизацию международного аэропорта "Магас" - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
11:17 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/modernizatsiya-1963626525.html
Ингушетия проведет модернизацию международного аэропорта "Магас"
Ингушетия проведет модернизацию международного аэропорта "Магас" - РИА Новости, 02.08.2024
Ингушетия проведет модернизацию международного аэропорта "Магас"
Власти Ингушетии намерены провести модернизацию международного аэропорта "Магас", на это планируется потратить около 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:17
2024-08-02T11:17
республика ингушетия
россия
скфо
александр новак
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805116787_0:49:807:503_1920x0_80_0_0_80eb01f74098338642888544e64ae2b5.jpg
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены провести модернизацию международного аэропорта "Магас", на это планируется потратить около 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова правительством республики совместно с руководством международного аэропорта "Магас" им. С.С. Осканова проведена работа по включению региона в новый нацпроект "Транспорт", в рамках которого будет произведен капитальный ремонт аэропорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководство региона обратилось к вице-премьеру правительства России Александру Новаку с просьбой оказать содействие во включении аэропорта "Магас" в число 75 аэропортов, требующих модернизации в рамках нацпроекта. "Александр Валентинович (Новак – ред.) с большим сочувствием и ответственностью относится к решению проблем регионов СКФО, которые он курирует. И Ингушетия в числе первых, кто всегда находил у него помощь и поддержку. Нашим правительством было предоставлено убедительное обоснование необходимости модернизации аэропорта "Магас", в результате чего вопрос, который имеет большую важность для развития транспортной доступности региона, был решен положительно", – заявил Калиматов. По информации генерального директора аэропорта Магомеда Цурова, необходимо дополнительное строительство административного здания аэропорта, топливно-заправочного комплекса, международного терминала, рулежной дорожки и перрона на четыре стоянки для воздушного судна. "Также в реконструкции нуждается аэровокзальный комплекс, требуется замена светосигнального оборудования и технических средств охраны. Итоговая стоимость работ составляет около 5 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе. Аэропорт "Магас" расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии, он был создан в 1992 году. По заказу правительства региона в 1996-2002 годах швейцарской фирмой был построен новый аэропортовый комплекс с современным оборудованием и радиотехническими средствами, обеспечивающими взлет и посадку любых типов воздушных судов. В 2021 году аэропорту присвоен статус международного.
https://ria.ru/20230916/aeroport-1896753474.html
https://ria.ru/20231003/sukhum-1900144897.html
россия
скфо
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805116787_0:141:483:503_1920x0_80_0_0_89d22d51dc32e798d8fbce81caff8c4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, скфо, александр новак, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Россия, СКФО, Александр Новак, Республика Ингушетия

Ингушетия проведет модернизацию международного аэропорта "Магас"

CC BY-SA 3.0 / Евгений Шивцов / Аэропорт МагасМеждународный аэропорт Магас
Международный аэропорт Магас - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Евгений Шивцов / Аэропорт Магас
Международный аэропорт Магас
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены провести модернизацию международного аэропорта "Магас", на это планируется потратить около 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова правительством республики совместно с руководством международного аэропорта "Магас" им. С.С. Осканова проведена работа по включению региона в новый нацпроект "Транспорт", в рамках которого будет произведен капитальный ремонт аэропорта", - говорится в сообщении.
Сухум - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Абхазии планируется открытие международного аэропорта "Сухум"
16 сентября 2023, 22:33
Отмечается, что руководство региона обратилось к вице-премьеру правительства России Александру Новаку с просьбой оказать содействие во включении аэропорта "Магас" в число 75 аэропортов, требующих модернизации в рамках нацпроекта.
"Александр Валентинович (Новак – ред.) с большим сочувствием и ответственностью относится к решению проблем регионов СКФО, которые он курирует. И Ингушетия в числе первых, кто всегда находил у него помощь и поддержку. Нашим правительством было предоставлено убедительное обоснование необходимости модернизации аэропорта "Магас", в результате чего вопрос, который имеет большую важность для развития транспортной доступности региона, был решен положительно", – заявил Калиматов.
По информации генерального директора аэропорта Магомеда Цурова, необходимо дополнительное строительство административного здания аэропорта, топливно-заправочного комплекса, международного терминала, рулежной дорожки и перрона на четыре стоянки для воздушного судна.
«
"Также в реконструкции нуждается аэровокзальный комплекс, требуется замена светосигнального оборудования и технических средств охраны. Итоговая стоимость работ составляет около 5 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.
Аэропорт "Магас" расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии, он был создан в 1992 году. По заказу правительства региона в 1996-2002 годах швейцарской фирмой был построен новый аэропортовый комплекс с современным оборудованием и радиотехническими средствами, обеспечивающими взлет и посадку любых типов воздушных судов. В 2021 году аэропорту присвоен статус международного.
Президент Абхазии Аслан Бжания и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Сочи. 3 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Абхазия поблагодарила Россию за подписание проекта по аэропорту Сухум
3 октября 2023, 12:42
 
Республика ИнгушетияРоссияСКФОАлександр НовакРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала