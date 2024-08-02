https://ria.ru/20240802/modernizatsiya-1963626525.html

Ингушетия проведет модернизацию международного аэропорта "Магас"

Ингушетия проведет модернизацию международного аэропорта "Магас" - РИА Новости, 02.08.2024

Ингушетия проведет модернизацию международного аэропорта "Магас"

Власти Ингушетии намерены провести модернизацию международного аэропорта "Магас", на это планируется потратить около 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:17

2024-08-02T11:17

2024-08-02T11:17

республика ингушетия

россия

скфо

александр новак

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены провести модернизацию международного аэропорта "Магас", на это планируется потратить около 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова правительством республики совместно с руководством международного аэропорта "Магас" им. С.С. Осканова проведена работа по включению региона в новый нацпроект "Транспорт", в рамках которого будет произведен капитальный ремонт аэропорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководство региона обратилось к вице-премьеру правительства России Александру Новаку с просьбой оказать содействие во включении аэропорта "Магас" в число 75 аэропортов, требующих модернизации в рамках нацпроекта. "Александр Валентинович (Новак – ред.) с большим сочувствием и ответственностью относится к решению проблем регионов СКФО, которые он курирует. И Ингушетия в числе первых, кто всегда находил у него помощь и поддержку. Нашим правительством было предоставлено убедительное обоснование необходимости модернизации аэропорта "Магас", в результате чего вопрос, который имеет большую важность для развития транспортной доступности региона, был решен положительно", – заявил Калиматов. По информации генерального директора аэропорта Магомеда Цурова, необходимо дополнительное строительство административного здания аэропорта, топливно-заправочного комплекса, международного терминала, рулежной дорожки и перрона на четыре стоянки для воздушного судна. "Также в реконструкции нуждается аэровокзальный комплекс, требуется замена светосигнального оборудования и технических средств охраны. Итоговая стоимость работ составляет около 5 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе. Аэропорт "Магас" расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии, он был создан в 1992 году. По заказу правительства региона в 1996-2002 годах швейцарской фирмой был построен новый аэропортовый комплекс с современным оборудованием и радиотехническими средствами, обеспечивающими взлет и посадку любых типов воздушных судов. В 2021 году аэропорту присвоен статус международного.

https://ria.ru/20230916/aeroport-1896753474.html

https://ria.ru/20231003/sukhum-1900144897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, скфо, александр новак, республика ингушетия