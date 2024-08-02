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На Украине рассказали, на что пошли мужчины, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 02.08.2024 (обновлено: 18:05 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/mobilizatsiya-1963748112.html
На Украине рассказали, на что пошли мужчины, чтобы избежать мобилизации
На Украине рассказали, на что пошли мужчины, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 02.08.2024
На Украине рассказали, на что пошли мужчины, чтобы избежать мобилизации
На Украине около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию, сообщил министр образования страны Оксен Лисовой. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:04
2024-08-02T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На Украине около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию, сообщил министр образования страны Оксен Лисовой. "Мы фокусируем свое внимание на таком критически неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в учреждениях высшего образования. Сегодня, проведя выборочные проверки Государственной службы качества образования в ряде учебных заведений ... мы обнаружили определенную гипотезу. Мы можем оценивать, что по количеству мужчин (возраста - ред.) 25 лет и выше, и количества такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в учреждения высшего образования ", - приводит слова Лисового украинское агентство УНН, По его данным, мужчины призывного возраста поступают в магистратуру, бакалавриат, аспирантуру. Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240802/plan-1963602365.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
На Украине рассказали, на что пошли мужчины, чтобы избежать мобилизации

Министр: около 200 тысяч украинцев поступили в вузы, чтобы избежать мобилизации

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На Украине около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию, сообщил министр образования страны Оксен Лисовой.
«
"Мы фокусируем свое внимание на таком критически неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в учреждениях высшего образования. Сегодня, проведя выборочные проверки Государственной службы качества образования в ряде учебных заведений ... мы обнаружили определенную гипотезу. Мы можем оценивать, что по количеству мужчин (возраста - ред.) 25 лет и выше, и количества такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в учреждения высшего образования ", - приводит слова Лисового украинское агентство УНН,
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По его данным, мужчины призывного возраста поступают в магистратуру, бакалавриат, аспирантуру.
Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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