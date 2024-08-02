https://ria.ru/20240802/mobilizatsiya-1963748112.html

На Украине рассказали, на что пошли мужчины, чтобы избежать мобилизации

На Украине рассказали, на что пошли мужчины, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 02.08.2024

На Украине рассказали, на что пошли мужчины, чтобы избежать мобилизации

На Украине около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию, сообщил министр образования страны Оксен Лисовой. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:04

2024-08-02T18:04

2024-08-02T18:05

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На Украине около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию, сообщил министр образования страны Оксен Лисовой. "Мы фокусируем свое внимание на таком критически неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в учреждениях высшего образования. Сегодня, проведя выборочные проверки Государственной службы качества образования в ряде учебных заведений ... мы обнаружили определенную гипотезу. Мы можем оценивать, что по количеству мужчин (возраста - ред.) 25 лет и выше, и количества такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в учреждения высшего образования ", - приводит слова Лисового украинское агентство УНН, По его данным, мужчины призывного возраста поступают в магистратуру, бакалавриат, аспирантуру. Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240802/plan-1963602365.html

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