https://ria.ru/20240802/minoborony-1963717984.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.08.2024

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю улучшили положение по переднему краю, отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 4020... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:06

2024-08-02T16:06

2024-08-02T16:17

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю улучшили положение по переднему краю, отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 4020 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ. Отражены пять контратак противника. Потери ВСУ за неделю составили до 4020 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ", - говорится в сообщении военного ведомства.Кроме того, по данным министерства, противник потерял 10 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 19 автомобилей, 68 орудий полевой артиллерии, из них 33 западного производства. Уничтожены также девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)