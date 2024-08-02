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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.08.2024
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16:06 02.08.2024 (обновлено: 16:17 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/minoborony-1963717984.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.08.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю улучшили положение по переднему краю, отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 4020... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:06
2024-08-02T16:17
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю улучшили положение по переднему краю, отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 4020 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ. Отражены пять контратак противника. Потери ВСУ за неделю составили до 4020 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ", - говорится в сообщении военного ведомства.Кроме того, по данным министерства, противник потерял 10 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 19 автомобилей, 68 орудий полевой артиллерии, из них 33 западного производства. Уничтожены также девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.
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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

ВСУ за неделю потеряли до 4020 военных и два танка в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю улучшили положение по переднему краю, отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 4020 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ. Отражены пять контратак противника. Потери ВСУ за неделю составили до 4020 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ", - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, по данным министерства, противник потерял 10 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 19 автомобилей, 68 орудий полевой артиллерии, из них 33 западного производства. Уничтожены также девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.
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