https://ria.ru/20240802/minoborony-1963717353.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.08.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила 12 контратак, противник потерял до 3605... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:04

2024-08-02T16:04

2024-08-02T16:15

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила 12 контратак, противник потерял до 3605 военнослужащих и пять танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, а также националистам бригады "Азов"*. Отразили 12 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 27 июля по 2 августа."ВСУ потеряли за неделю до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм западного и украинского производства. Также уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)