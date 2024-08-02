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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.08.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила 12 контратак, противник потерял до 3605... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:04
2024-08-02T16:04
2024-08-02T16:15
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила 12 контратак, противник потерял до 3605 военнослужащих и пять танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, а также националистам бригады "Азов"*. Отразили 12 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 27 июля по 2 августа."ВСУ потеряли за неделю до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм западного и украинского производства. Также уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
ВСУ за неделю потеряли до 3605 военных в зоне ответственности "Запада"
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила 12 контратак, противник потерял до 3605 военнослужащих и пять танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ
, трех бригад теробороны, а также националистам бригады "Азов"*. Отразили 12 контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 27 июля по 2 августа.
"ВСУ потеряли за неделю до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм западного и украинского производства. Также уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.