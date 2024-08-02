https://ria.ru/20240802/minoborony-1963604496.html

Минобороны показало кадры выхода ракетных комплексов в позиционные районы

Минобороны показало кадры выхода ракетных комплексов в позиционные районы - РИА Новости, 02.08.2024

Минобороны показало кадры выхода ракетных комплексов в позиционные районы

Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами выхода ракетных комплексов в позиционные районы для проведения электронных пусков в ходе третьего этапа учения... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:41

2024-08-02T09:41

2024-08-02T09:41

безопасность

россия

южный военный округ

центральный военный округ

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами выхода ракетных комплексов в позиционные районы для проведения электронных пусков в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. "Есть закрепление пусковой установки за объектами поражения. Есть разблокировать шифр КБУ. Есть пуск – готовность один", - говорит военнослужащий, после чего установки приводят ракеты со специальными учебными боеприпасами в вертикальное положение. Кроме того, демонстрируются кадры подготовки авиации и проведения самолётами патрулирования. Ранее МО РФ сообщило, что в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил ракетчики ЮВО и ЦВО отработали вопросы снаряжения ракет специальными учебными боеприпасами и заняли назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков. В ходе этого же этапа подразделения авиации ВКС отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели воздушное патрулирование в назначенных районах. О начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил ведомство объявило в среду. Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.

https://ria.ru/20240716/iskander-1959918322.html

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Новый этап учений нестратегических ядерных сил Минобороны России показало видео нового этапа учений нестратегических ядерных сил. 2024-08-02T09:41 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, южный военный округ, центральный военный округ, воздушно-космические силы россии