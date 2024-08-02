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Минобороны показало кадры выхода ракетных комплексов в позиционные районы - РИА Новости, 02.08.2024
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09:41 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/minoborony-1963604496.html
Минобороны показало кадры выхода ракетных комплексов в позиционные районы
Минобороны показало кадры выхода ракетных комплексов в позиционные районы - РИА Новости, 02.08.2024
Минобороны показало кадры выхода ракетных комплексов в позиционные районы
Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами выхода ракетных комплексов в позиционные районы для проведения электронных пусков в ходе третьего этапа учения... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:41
2024-08-02T09:41
безопасность
россия
южный военный округ
центральный военный округ
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами выхода ракетных комплексов в позиционные районы для проведения электронных пусков в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. "Есть закрепление пусковой установки за объектами поражения. Есть разблокировать шифр КБУ. Есть пуск – готовность один", - говорит военнослужащий, после чего установки приводят ракеты со специальными учебными боеприпасами в вертикальное положение. Кроме того, демонстрируются кадры подготовки авиации и проведения самолётами патрулирования. Ранее МО РФ сообщило, что в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил ракетчики ЮВО и ЦВО отработали вопросы снаряжения ракет специальными учебными боеприпасами и заняли назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков. В ходе этого же этапа подразделения авиации ВКС отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели воздушное патрулирование в назначенных районах. О начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил ведомство объявило в среду. Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.
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Новый этап учений нестратегических ядерных сил
Минобороны России показало видео нового этапа учений нестратегических ядерных сил.
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безопасность, россия, южный военный округ, центральный военный округ, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Южный военный округ, Центральный военный округ, Воздушно-космические силы России
Минобороны показало кадры выхода ракетных комплексов в позиционные районы

Минобороны показало выход ракетных установок в районы пусков

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами выхода ракетных комплексов в позиционные районы для проведения электронных пусков в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.
«
"Есть закрепление пусковой установки за объектами поражения. Есть разблокировать шифр КБУ. Есть пуск – готовность один", - говорит военнослужащий, после чего установки приводят ракеты со специальными учебными боеприпасами в вертикальное положение.
Кроме того, демонстрируются кадры подготовки авиации и проведения самолётами патрулирования.
Ранее МО РФ сообщило, что в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил ракетчики ЮВО и ЦВО отработали вопросы снаряжения ракет специальными учебными боеприпасами и заняли назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков. В ходе этого же этапа подразделения авиации ВКС отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели воздушное патрулирование в назначенных районах.
О начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил ведомство объявило в среду. Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.
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БезопасностьРоссияЮжный военный округЦентральный военный округВоздушно-космические силы России
 
 
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