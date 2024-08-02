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Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией - РИА Новости, 02.08.2024
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16:42 02.08.2024 (обновлено: 16:50 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/migrant-1963729143.html
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией - РИА Новости, 02.08.2024
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией
Белорусский Госпогранкомитет сообщил в пятницу, что избитый беженец из Конго обнаружен пограничниками республики на границе с Латвией. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:42
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МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Белорусский Госпогранкомитет сообщил в пятницу, что избитый беженец из Конго обнаружен пограничниками республики на границе с Латвией. "Вечером 1 августа полоцкие пограничники в 150 метрах от латвийского погранзабора обнаружили гражданина Конго. Военнослужащие оказали иностранцу первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Со ссылкой на слова мигранта отмечается, что его задержали латвийские силовики. "Иностранца жестоко избили и вывезли на границу, а затем, несмотря на перелом ноги, вытеснили на белорусскую территорию. Прибывшие медики оказали беженцу необходимую помощь и доставили его в Верхнедвинскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. По данным белорусского погранкомитета, в 2024 году на границе республики со странами ЕС обнаружено уже 13 тел погибших мигрантов.-0-
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в мире, латвия, литва, польша, евросоюз
В мире, Латвия, Литва, Польша, Евросоюз
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией

Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта на границе с Латвией

© Пограничный комитет Республики БеларусьИзбитый иностранец, обнаруженный на латвийско-белорусской границе, в машине скорой помощи. Кадр видео
Избитый иностранец, обнаруженный на латвийско-белорусской границе, в машине скорой помощи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Пограничный комитет Республики Беларусь
Избитый иностранец, обнаруженный на латвийско-белорусской границе, в машине скорой помощи. Кадр видео
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МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Белорусский Госпогранкомитет сообщил в пятницу, что избитый беженец из Конго обнаружен пограничниками республики на границе с Латвией.
«
"Вечером 1 августа полоцкие пограничники в 150 метрах от латвийского погранзабора обнаружили гражданина Конго. Военнослужащие оказали иностранцу первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Мигранты, избитые латвийскими силовиками на границе Белоруссии и Латвии. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Латвийские силовики избили мигрантов и вытолкнули на территорию Белоруссии
19 июля, 18:12
Со ссылкой на слова мигранта отмечается, что его задержали латвийские силовики. "Иностранца жестоко избили и вывезли на границу, а затем, несмотря на перелом ноги, вытеснили на белорусскую территорию. Прибывшие медики оказали беженцу необходимую помощь и доставили его в Верхнедвинскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
По данным белорусского погранкомитета, в 2024 году на границе республики со странами ЕС обнаружено уже 13 тел погибших мигрантов.-0-
Место обнаружения беженки у границы Белоруссии с Латвией - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Белорусские пограничники нашли тело беженки у границы с Латвией
26 апреля, 16:51
 
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