https://ria.ru/20240802/migrant-1963729143.html

Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией

Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией - РИА Новости, 02.08.2024

Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией

Белорусский Госпогранкомитет сообщил в пятницу, что избитый беженец из Конго обнаружен пограничниками республики на границе с Латвией. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:42

2024-08-02T16:42

2024-08-02T16:50

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МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Белорусский Госпогранкомитет сообщил в пятницу, что избитый беженец из Конго обнаружен пограничниками республики на границе с Латвией. "Вечером 1 августа полоцкие пограничники в 150 метрах от латвийского погранзабора обнаружили гражданина Конго. Военнослужащие оказали иностранцу первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Со ссылкой на слова мигранта отмечается, что его задержали латвийские силовики. "Иностранца жестоко избили и вывезли на границу, а затем, несмотря на перелом ноги, вытеснили на белорусскую территорию. Прибывшие медики оказали беженцу необходимую помощь и доставили его в Верхнедвинскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. По данным белорусского погранкомитета, в 2024 году на границе республики со странами ЕС обнаружено уже 13 тел погибших мигрантов.-0-

https://ria.ru/20240719/migrant-1960811190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латвия, литва, польша, евросоюз