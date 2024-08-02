Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта у границы с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили избитого мигранта на границе с Латвией
© Пограничный комитет Республики БеларусьИзбитый иностранец, обнаруженный на латвийско-белорусской границе, в машине скорой помощи. Кадр видео
Избитый иностранец, обнаруженный на латвийско-белорусской границе, в машине скорой помощи. Кадр видео
МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Белорусский Госпогранкомитет сообщил в пятницу, что избитый беженец из Конго обнаружен пограничниками республики на границе с Латвией.
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"Вечером 1 августа полоцкие пограничники в 150 метрах от латвийского погранзабора обнаружили гражданина Конго. Военнослужащие оказали иностранцу первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Со ссылкой на слова мигранта отмечается, что его задержали латвийские силовики. "Иностранца жестоко избили и вывезли на границу, а затем, несмотря на перелом ноги, вытеснили на белорусскую территорию. Прибывшие медики оказали беженцу необходимую помощь и доставили его в Верхнедвинскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
По данным белорусского погранкомитета, в 2024 году на границе республики со странами ЕС обнаружено уже 13 тел погибших мигрантов.-0-
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