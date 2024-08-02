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Губернатор Иркутской области в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали - РИА Новости, 02.08.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
15:03 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/medali-1963700552.html
Губернатор Иркутской области в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали
Губернатор Иркутской области в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали - РИА Новости, 02.08.2024
Губернатор Иркутской области в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в ДНР вручил семерым бойцам СВО медали Суворова, "За отвагу" и "Спасение погибающих", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:03
2024-08-02T15:03
иркутская область
иркутская область
донецкая народная республика
иркутск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в ДНР вручил семерым бойцам СВО медали Суворова, "За отвагу" и "Спасение погибающих", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику вручил награды военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, проявившим мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач. "Их получили 7 человек – это бойцы из Иркутска, Усть-Кута и Усть-Ордынского Бурятского округа. Сибирякам вручены медали Суворова, "За отвагу" и "За спасение погибавших". Всем бойцам Игорь Кобзев вручил также часы с именной гравировкой от губернатора и подарки", - говорится в сообщении. Отмечается, что накануне также в зону спецоперации доставили три автомобиля для бойцов и именные посылки. Машины уже передали на передовую. В ближайшие дни планируется отправка еще одной фуры с машинами. Во время визита в Луганскую Народную Республику делегация из Иркутской области во главе с Игорем Кобзевым осмотрела объекты города Кировска, которые восстанавливают при поддержке региона. С помощью Иркутской области здесь идет восстановление улично-дорожной и инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов и социальных объектов.
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иркутская область, донецкая народная республика, иркутск, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Донецкая Народная Республика, Иркутск, Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали

© Фото : пресс-служба Правительства Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба Правительства Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали
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ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в ДНР вручил семерым бойцам СВО медали Суворова, "За отвагу" и "Спасение погибающих", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику вручил награды военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, проявившим мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач.
"Их получили 7 человек – это бойцы из Иркутска, Усть-Кута и Усть-Ордынского Бурятского округа. Сибирякам вручены медали Суворова, "За отвагу" и "За спасение погибавших". Всем бойцам Игорь Кобзев вручил также часы с именной гравировкой от губернатора и подарки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне также в зону спецоперации доставили три автомобиля для бойцов и именные посылки. Машины уже передали на передовую. В ближайшие дни планируется отправка еще одной фуры с машинами.
Во время визита в Луганскую Народную Республику делегация из Иркутской области во главе с Игорем Кобзевым осмотрела объекты города Кировска, которые восстанавливают при поддержке региона. С помощью Иркутской области здесь идет восстановление улично-дорожной и инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов и социальных объектов.
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Иркутская областьИркутская областьДонецкая Народная РеспубликаИркутскИгорь Кобзев
 
 
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