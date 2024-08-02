https://ria.ru/20240802/medali-1963700552.html

Губернатор Иркутской области в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали

Губернатор Иркутской области в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали - РИА Новости, 02.08.2024

Губернатор Иркутской области в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в ДНР вручил семерым бойцам СВО медали Суворова, "За отвагу" и "Спасение погибающих", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:03

2024-08-02T15:03

2024-08-02T15:03

иркутская область

иркутская область

донецкая народная республика

иркутск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в ДНР вручил семерым бойцам СВО медали Суворова, "За отвагу" и "Спасение погибающих", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику вручил награды военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, проявившим мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач. "Их получили 7 человек – это бойцы из Иркутска, Усть-Кута и Усть-Ордынского Бурятского округа. Сибирякам вручены медали Суворова, "За отвагу" и "За спасение погибавших". Всем бойцам Игорь Кобзев вручил также часы с именной гравировкой от губернатора и подарки", - говорится в сообщении. Отмечается, что накануне также в зону спецоперации доставили три автомобиля для бойцов и именные посылки. Машины уже передали на передовую. В ближайшие дни планируется отправка еще одной фуры с машинами. Во время визита в Луганскую Народную Республику делегация из Иркутской области во главе с Игорем Кобзевым осмотрела объекты города Кировска, которые восстанавливают при поддержке региона. С помощью Иркутской области здесь идет восстановление улично-дорожной и инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов и социальных объектов.

https://ria.ru/20240120/film-1922539393.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, донецкая народная республика, иркутск, игорь кобзев