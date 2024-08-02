Губернатор Иркутской области в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали
© Фото : пресс-служба Правительства Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали
© Фото : пресс-служба Правительства Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в ДНР вручил бойцам из Приангарья медали
ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в ДНР вручил семерым бойцам СВО медали Суворова, "За отвагу" и "Спасение погибающих", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику вручил награды военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, проявившим мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач.
"Их получили 7 человек – это бойцы из Иркутска, Усть-Кута и Усть-Ордынского Бурятского округа. Сибирякам вручены медали Суворова, "За отвагу" и "За спасение погибавших". Всем бойцам Игорь Кобзев вручил также часы с именной гравировкой от губернатора и подарки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне также в зону спецоперации доставили три автомобиля для бойцов и именные посылки. Машины уже передали на передовую. В ближайшие дни планируется отправка еще одной фуры с машинами.
Во время визита в Луганскую Народную Республику делегация из Иркутской области во главе с Игорем Кобзевым осмотрела объекты города Кировска, которые восстанавливают при поддержке региона. С помощью Иркутской области здесь идет восстановление улично-дорожной и инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов и социальных объектов.