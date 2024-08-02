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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли мужчину
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли мужчину - РИА Новости, 02.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли мужчину
Спасатели вытащили мужчину из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, поиски продолжаются, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T03:05
2024-08-02T03:05
2024-08-02T03:09
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спасатели вытащили мужчину из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, поиски продолжаются, сообщает пресс-служба МЧС России."Специалисты МЧС России из-под завалов спасли мужчину. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В МЧС РФ уточняли, что обошлось без возгорания. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.По последним данным, погибли три человека.
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли мужчину
МЧС: из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли мужчину, поиски продолжаются