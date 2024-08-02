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Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям

Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям - РИА Новости, 02.08.2024

Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям

Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием рекомендации Федерального управления по качеству пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T04:05

2024-08-02T04:05

2024-08-02T04:05

в мире

илон маск

сша

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием рекомендации Федерального управления по качеству пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить блокаторы полового созревания к приему несовершеннолетними, несмотря на риски депрессии и суицида. Ранее Маск заявил, что "потерял" сына, вынужденно согласившись на блокаторы полового созревания. "Это безумие", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Таким образом предприниматель отреагировал на сообщение консервативного портала America First Legal, активисты которого утверждают, что получили внутреннее письмо из FDA. В нем сотрудники ведомства рекомендуют разрешить блокаторы полового созревания к приему несовершеннолетними для смены пола, несмотря на риски развития депрессии и суицидальных наклонностей. Ранее Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования блокаторов полового созревания детьми. Он отметил, что почти каждый ребенок в период полового созревания переживает тот или иной кризис идентичности и неправильно делать их навсегда бесплодными с помощью таких препаратов.

https://rsport.ria.ru/20220727/sport-1805389235.html

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в мире, илон маск, сша