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Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям - РИА Новости, 02.08.2024
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04:05 02.08.2024
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Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям
Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям - РИА Новости, 02.08.2024
Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям
Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием рекомендации Федерального управления по качеству пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T04:05
2024-08-02T04:05
в мире
илон маск
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием рекомендации Федерального управления по качеству пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить блокаторы полового созревания к приему несовершеннолетними, несмотря на риски депрессии и суицида. Ранее Маск заявил, что "потерял" сына, вынужденно согласившись на блокаторы полового созревания. "Это безумие", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Таким образом предприниматель отреагировал на сообщение консервативного портала America First Legal, активисты которого утверждают, что получили внутреннее письмо из FDA. В нем сотрудники ведомства рекомендуют разрешить блокаторы полового созревания к приему несовершеннолетними для смены пола, несмотря на риски развития депрессии и суицидальных наклонностей. Ранее Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования блокаторов полового созревания детьми. Он отметил, что почти каждый ребенок в период полового созревания переживает тот или иной кризис идентичности и неправильно делать их навсегда бесплодными с помощью таких препаратов.
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в мире, илон маск, сша
В мире, Илон Маск, США
Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям

Илон Маск раскритиковал FDA из-за рекомендации давать блокаторы созревания детям

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием рекомендации Федерального управления по качеству пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить блокаторы полового созревания к приему несовершеннолетними, несмотря на риски депрессии и суицида.
Ранее Маск заявил, что "потерял" сына, вынужденно согласившись на блокаторы полового созревания.
«
"Это безумие", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Таким образом предприниматель отреагировал на сообщение консервативного портала America First Legal, активисты которого утверждают, что получили внутреннее письмо из FDA. В нем сотрудники ведомства рекомендуют разрешить блокаторы полового созревания к приему несовершеннолетними для смены пола, несмотря на риски развития депрессии и суицидальных наклонностей.
Ранее Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования блокаторов полового созревания детьми. Он отметил, что почти каждый ребенок в период полового созревания переживает тот или иной кризис идентичности и неправильно делать их навсегда бесплодными с помощью таких препаратов.
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