https://ria.ru/20240802/maduro-1963581676.html

Мадуро опубликовал катарский меморандум о нормализации отношений с США

Мадуро опубликовал катарский меморандум о нормализации отношений с США - РИА Новости, 02.08.2024

Мадуро опубликовал катарский меморандум о нормализации отношений с США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро вновь заявил о готовности возобновить диалог с США, призвав Вашингтон отказаться от угроз Каракасу и следовать пунктам... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:28

2024-08-02T03:28

2024-08-02T03:28

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КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро вновь заявил о готовности возобновить диалог с США, призвав Вашингтон отказаться от угроз Каракасу и следовать пунктам соглашений, достигнутых в Катаре в 2023 году - в сопровождение своих слов он впервые опубликовал подписанный там меморандум о взаимопонимании. "Я всегда говорил о том, что если правительство США готово уважать суверенитет и прекратить угрожать Венесуэле, мы можем возобновить диалог, но на основе одного пункта: "Соблюдение (соглашений - ред.) Катара". Вот акт с этих переговоров", - написал Мадуро в своем блоге в Х, приложив подписанный им документ на трех листах. Подписанная Мадуро копия меморандума о взаимопонимании США и Венесуэлы от 28 сентября 2023 года содержит разбитый на три этапа перечень конкретных шагов двух сторон, "ведущих к нормализации дипломатических отношений". На первом этапе, который расписан подробнее следующих, Каракас обязался заключить соглашение с оппозицией и определить сроки проведения выборов при участии международных наблюдателей. США, в свою очередь, должны были облегчить ряд транзакций, связанных с выплатами долгов в адрес Венесуэлы, и операций ЦБ страны, а также выдать генеральную лицензию для операций в нефтегазовом секторе сроком на полгода. Обе стороны обязались разработать план действий, направленный на освобождение лиц, лишенных свободы, представляющих взаимный интерес. Второй этап нормализации отношений, согласно меморандуму, включал со стороны Венесуэлы официальное объявление выборов с приглашением наблюдателей из США, ООН и ЕС, а со стороны США - продление генеральной лицензии для нефтяного сектора. Третий этап, описанный в документе, охватывает период после президентских выборов, согласно которому США после инаугурации законно избранного президента Венесуэлы должны разблокировать замороженные активы и отменить все санкции в отношении страны. Николас Мадуро в апреле текущего года, уже после объявления выборов и регистрации кандидатов от оппозиции, заявил, что правительство США не выполнило ни один пункт из катарских соглашений. В декабре он же сообщал, что Катар способствовал освобождению заключенных США и Венесуэлой. Тогда администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника Мадуро дипломата Алекса Сааба в обмен на американских заключенных - участников различных диверсионных операций.

https://ria.ru/20240802/venesuela-1963575875.html

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в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, джо байден, оон, евросоюз