https://ria.ru/20240802/lada-1963700713.html
Продажи Lada в России в июле выросли почти в три раза
Продажи Lada в России в июле выросли почти в три раза - РИА Новости, 02.08.2024
Продажи Lada в России в июле выросли почти в три раза
Продажи автомобилей Lada в России в июле выросли на 28% в годовом выражении - до 37,6 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:03
2024-08-02T15:03
2024-08-02T15:03
экономика
авто
россия
максим соколов
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в июле выросли на 28% в годовом выражении - до 37,6 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "Всего компанией было реализовано 37 645 автомобилей, из них легковых Granta – 19796 шт., Vesta – 8419 шт., Largus – 757 шт., семейство NIVA – 7899 шт., а также 774 легких коммерческих автомобиля. Суммарный итог реализации июля 2024 года на 28% превышает результаты июля 2023 года, однако на 5% ниже показателей предыдущего месяца, что находится в рамках сезонных колебаний спроса", - отчитались в компании об июльских продажах. При этом в "АвтоВАЗе" подчеркнули, что план продаж на июль составлял 40,2 тысячи автомобилей Lada и был выполнен на 94% в связи с продолжающимися изменениями в структуре российского автомобильного рынка. Автопроизводитель указал на падение продаж наиболее оснащенных версий Lada Vesta, на "локализацию и восстановление опций комфорта и безопасности в которых было инвестировано около 5 миллиардов рублей". Тенденция, в том числе, связана с тем, что 85% продаж Vesta в высоких комплектациях осуществлялось с использованием кредитных продуктов, которые на сегодняшний день стали гораздо менее доступными, отмечают в компании. "АвтоВАЗ" также наблюдает продолжающуюся ценовую экспансию китайских производителей, которые, используя богатый арсенал национальных льгот и преференций, в настоящее время контролируют около 90% российского легкового рынка в финансовом выражении. Имея возможность компенсации скидок в России за счет прибыли на масштабном внутреннем и экспортных рынках, иностранные бренды продолжают выдавливать отечественных производителей в наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением", - подчеркнули в компании. В связи с этим они вновь заявили о необходимости индексации утилизационного сбора и важности продолжения действия программ льготного лизинга и автокредитования. "АвтоВАЗ" ... всегда ответственно играет "вдолгую" и нацелен на сохранение и развитие отечественного автопрома. Стимулирование иностранных инвестиций в нашу автомобильную, компонентную или любую другую отрасль путем повышения защитных барьеров против прямого и скрытого импорта сегодня, завтра делает российскую промышленность более сильной и технологически суверенной. Да, часто это требует времени и непопулярных решений, но все они соответствуют национальным целям и стратегии развития отрасли", - заявил глава компании Максим Соколов.
https://ria.ru/20240716/putin-1959986460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Продажи Lada в России в июле выросли почти в три раза
"АвтоВАЗ": продажи Lada в России в июле выросли на 28% в годовом выражении
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Продажи автомобилей Lada в России в июле выросли на 28% в годовом выражении - до 37,6 тысячи штук, говорится в сообщении
"АвтоВАЗа".
«
"Всего компанией было реализовано 37 645 автомобилей, из них легковых Granta – 19796 шт., Vesta – 8419 шт., Largus – 757 шт., семейство NIVA – 7899 шт., а также 774 легких коммерческих автомобиля. Суммарный итог реализации июля 2024 года на 28% превышает результаты июля 2023 года, однако на 5% ниже показателей предыдущего месяца, что находится в рамках сезонных колебаний спроса", - отчитались в компании об июльских продажах.
При этом в "АвтоВАЗе" подчеркнули, что план продаж на июль составлял 40,2 тысячи автомобилей Lada и был выполнен на 94% в связи с продолжающимися изменениями в структуре российского автомобильного рынка. Автопроизводитель указал на падение продаж наиболее оснащенных версий Lada Vesta, на "локализацию и восстановление опций комфорта и безопасности в которых было инвестировано около 5 миллиардов рублей".
Тенденция, в том числе, связана с тем, что 85% продаж Vesta в высоких комплектациях осуществлялось с использованием кредитных продуктов, которые на сегодняшний день стали гораздо менее доступными, отмечают в компании.
"АвтоВАЗ" также наблюдает продолжающуюся ценовую экспансию китайских производителей, которые, используя богатый арсенал национальных льгот и преференций, в настоящее время контролируют около 90% российского легкового рынка в финансовом выражении. Имея возможность компенсации скидок в России за счет прибыли на масштабном внутреннем и экспортных рынках, иностранные бренды продолжают выдавливать отечественных производителей в наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением", - подчеркнули в компании.
В связи с этим они вновь заявили о необходимости индексации утилизационного сбора и важности продолжения действия программ льготного лизинга и автокредитования.
"АвтоВАЗ" ... всегда ответственно играет "вдолгую" и нацелен на сохранение и развитие отечественного автопрома. Стимулирование иностранных инвестиций в нашу автомобильную, компонентную или любую другую отрасль путем повышения защитных барьеров против прямого и скрытого импорта сегодня, завтра делает российскую промышленность более сильной и технологически суверенной. Да, часто это требует времени и непопулярных решений, но все они соответствуют национальным целям и стратегии развития отрасли", - заявил глава компании Максим Соколов
.