https://ria.ru/20240802/kuban-1963625739.html

Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА

Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2024

Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА

Электроподстанция в Тихорецком районе Кубани была незначительно повреждена в результате атаки БПЛА на регион, всё работает штатно, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:15

2024-08-02T11:15

2024-08-02T11:15

происшествия

жкх

тихорецкий район

россия

курская область

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Электроподстанция в Тихорецком районе Кубани была незначительно повреждена в результате атаки БПЛА на регион, всё работает штатно, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. В пятницу в Минобороны России информировали о том, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем. "Сегодня ночью в очередной раз киевский режим пытался атаковать гражданскую инфраструктуру края… Была незначительно повреждена электроподстанция в Тихорецком районе. Глава сообщил, что всё работает штатно - электроснабжение в жилых домах и соцобъектах есть", - написал Кондратьев. Ранее также глава Староминского района Кубани Владимир Горб информировал о повреждении одного дома в хуторе Ясени в результате взрыва и падения БПЛА. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20240620/gibel-1954134623.html

тихорецкий район

россия

курская область

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происшествия, жкх, тихорецкий район, россия, курская область, вениамин кондратьев