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Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2024
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11:15 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/kuban-1963625739.html
Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА
Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2024
Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА
Электроподстанция в Тихорецком районе Кубани была незначительно повреждена в результате атаки БПЛА на регион, всё работает штатно, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:15
2024-08-02T11:15
происшествия
жкх
тихорецкий район
россия
курская область
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Электроподстанция в Тихорецком районе Кубани была незначительно повреждена в результате атаки БПЛА на регион, всё работает штатно, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. В пятницу в Минобороны России информировали о том, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем. "Сегодня ночью в очередной раз киевский режим пытался атаковать гражданскую инфраструктуру края… Была незначительно повреждена электроподстанция в Тихорецком районе. Глава сообщил, что всё работает штатно - электроснабжение в жилых домах и соцобъектах есть", - написал Кондратьев. Ранее также глава Староминского района Кубани Владимир Горб информировал о повреждении одного дома в хуторе Ясени в результате взрыва и падения БПЛА. Пострадавших нет.
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тихорецкий район
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происшествия, жкх, тихорецкий район, россия, курская область, вениамин кондратьев
Происшествия, ЖКХ, Тихорецкий район, Россия, Курская область, Вениамин Кондратьев
Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА

Кондратьев: Электроподстанция в Тихорецком районе незначительно повреждена

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Электроподстанция. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Электроподстанция в Тихорецком районе Кубани была незначительно повреждена в результате атаки БПЛА на регион, всё работает штатно, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
В пятницу в Минобороны России информировали о том, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем.
«
"Сегодня ночью в очередной раз киевский режим пытался атаковать гражданскую инфраструктуру края… Была незначительно повреждена электроподстанция в Тихорецком районе. Глава сообщил, что всё работает штатно - электроснабжение в жилых домах и соцобъектах есть", - написал Кондратьев.
Ранее также глава Староминского района Кубани Владимир Горб информировал о повреждении одного дома в хуторе Ясени в результате взрыва и падения БПЛА. Пострадавших нет.
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ПроисшествияЖКХТихорецкий районРоссияКурская областьВениамин Кондратьев
 
 
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