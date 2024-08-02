https://ria.ru/20240802/kuban-1963625739.html
Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА
Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2024
Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА
Электроподстанция в Тихорецком районе Кубани была незначительно повреждена в результате атаки БПЛА на регион, всё работает штатно, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:15
2024-08-02T11:15
2024-08-02T11:15
происшествия
жкх
тихорецкий район
россия
курская область
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839969554_0:220:3095:1961_1920x0_80_0_0_955db5df02deffe04bc7789c81308a8d.jpg
КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Электроподстанция в Тихорецком районе Кубани была незначительно повреждена в результате атаки БПЛА на регион, всё работает штатно, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. В пятницу в Минобороны России информировали о том, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем. "Сегодня ночью в очередной раз киевский режим пытался атаковать гражданскую инфраструктуру края… Была незначительно повреждена электроподстанция в Тихорецком районе. Глава сообщил, что всё работает штатно - электроснабжение в жилых домах и соцобъектах есть", - написал Кондратьев. Ранее также глава Староминского района Кубани Владимир Горб информировал о повреждении одного дома в хуторе Ясени в результате взрыва и падения БПЛА. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20240620/gibel-1954134623.html
тихорецкий район
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839969554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a30a50e30919ecc9f481b69382980672.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, тихорецкий район, россия, курская область, вениамин кондратьев
Происшествия, ЖКХ, Тихорецкий район, Россия, Курская область, Вениамин Кондратьев
Власти оценили состояние электроподстанции на Кубани после атаки БПЛА
Кондратьев: Электроподстанция в Тихорецком районе незначительно повреждена